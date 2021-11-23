香港政情

大陆专家团走访检疫酒店等 分析：陆港通关很快实现

来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月23日 5:00 AM

香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君（前排左二），昨天上午陪同中国大陆疫情防控专家团到九龙油麻地的社区检测中心考察。 （中新社）
香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君（前排左二），昨天上午陪同中国大陆疫情防控专家团到九龙油麻地的社区检测中心考察。 （中新社）

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（香港综合讯）中国大陆与香港之间免隔离通关，据报将从下月起逐步恢复。大陆专家团队上周末到访香港，昨天走访检疫酒店、病毒实验室、医院等地，了解不同环节的运作状况。有分析认为，这意味着陆港将很快实现通关。

综合“香港01”与香港电台报道，大陆疫情防控专家团昨天上午分别到港岛的湾仔帝盛酒店、油麻地梁显利社区检测中心、大埔工业邨的华大基因病毒实验室参观，下午行程则包括葵涌货柜码头、天水围医院。

其中，在湾仔帝盛酒店，专家团成员先听取有关检疫酒店运作情况，例如闭环式管理等，之后进入酒店视察。

专家团成员包括国务院港澳事务办公室交流司副司长刘文达、中国国家卫生健康委员会疾病预防控制局一级巡视员贺青华、广东疾控中心副主任何剑峰，以及广州中山大学附属第一医院重症医学科主任管向东。香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君，昨天陪同大陆专家团到上述地点考察。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良昨天在电台节目中分析称，大陆疫情防控专家赴港考察，估计香港与大陆通关的好消息很快会到来。

何栢良说，香港已有一段长时间本地个案清零，相信大致上在各方面都符合大陆要求，最主要是做好外防输入。他认为，大陆专家或会给香港一些意见，希望当局能认真考虑，满足对方专家的要求，例如对机组人员的检疫安排应多加留意。

中国全国人大常委谭耀宗也估计，香港与大陆通关在望。他认为，通关初期每天配额1000人将是可接受的安排，或将分批、有优先次序进行，并且须识别家庭或商务需要；倘若要以家庭原因为理由免检疫到大陆，或要自行申报及承担责任。

《南华早报》上周引述大陆官方消息人士称，在获最高领导层同意后，陆港免隔离通关的实施日期从原本的12月17日提前到12月第一周，这是香港与大陆经过数周谈判后的结果。获准免隔离进入大陆的香港旅客，须持有绿色码，证明已接种疫苗，并使用可追查行踪的手机软件。

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