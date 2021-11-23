大陆专家团走访检疫酒店等 分析：陆港通关很快实现

（香港综合讯）中国大陆与香港之间免隔离通关，据报将从下月起逐步恢复。大陆专家团队上周末到访香港，昨天走访检疫酒店、病毒实验室、医院等地，了解不同环节的运作状况。有分析认为，这意味着陆港将很快实现通关。

综合“香港01”与香港电台报道，大陆疫情防控专家团昨天上午分别到港岛的湾仔帝盛酒店、油麻地梁显利社区检测中心、大埔工业邨的华大基因病毒实验室参观，下午行程则包括葵涌货柜码头、天水围医院。

其中，在湾仔帝盛酒店，专家团成员先听取有关检疫酒店运作情况，例如闭环式管理等，之后进入酒店视察。

专家团成员包括国务院港澳事务办公室交流司副司长刘文达、中国国家卫生健康委员会疾病预防控制局一级巡视员贺青华、广东疾控中心副主任何剑峰，以及广州中山大学附属第一医院重症医学科主任管向东。香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君，昨天陪同大陆专家团到上述地点考察。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良昨天在电台节目中分析称，大陆疫情防控专家赴港考察，估计香港与大陆通关的好消息很快会到来。

何栢良说，香港已有一段长时间本地个案清零，相信大致上在各方面都符合大陆要求，最主要是做好外防输入。他认为，大陆专家或会给香港一些意见，希望当局能认真考虑，满足对方专家的要求，例如对机组人员的检疫安排应多加留意。

中国全国人大常委谭耀宗也估计，香港与大陆通关在望。他认为，通关初期每天配额1000人将是可接受的安排，或将分批、有优先次序进行，并且须识别家庭或商务需要；倘若要以家庭原因为理由免检疫到大陆，或要自行申报及承担责任。

《南华早报》上周引述大陆官方消息人士称，在获最高领导层同意后，陆港免隔离通关的实施日期从原本的12月17日提前到12月第一周，这是香港与大陆经过数周谈判后的结果。获准免隔离进入大陆的香港旅客，须持有绿色码，证明已接种疫苗，并使用可追查行踪的手机软件。