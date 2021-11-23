中纪报：“狗咬人”事件 暴露单位干部推卸责任不良作风 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 河南安阳市“狗咬人”事件持续发酵。《中国纪检监察报》昨天就事件发表评论文章，称公众对于事件的一个质疑焦点是当事人的公职人员身份，强调“事件不能止于道歉”。文章称，“狗咬人”事件变成媒体和公众关注的热点事件，原因在于养犬人的态度及其身份，以及后续交涉异常曲折的过程。在受害人维权过程中，暴露出当地一些单位、干部的作风问题。现实中，个别部门面对群众合理诉求时，不是千方百计解决问题，而是想方设法推卸责任，“这些作风方面的突出问题，必须反思并严肃整改”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 河南安阳市“狗咬人”事件 中国纪检监察报 违反大陆环保及用地等法律 台湾远东集团被罚1890万元 摩根大通让在港雇员 报销高达6800元隔离费用