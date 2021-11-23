中纪报：“狗咬人”事件 暴露单位干部推卸责任不良作风

河南安阳市“狗咬人”事件持续发酵。《中国纪检监察报》昨天就事件发表评论文章，称公众对于事件的一个质疑焦点是当事人的公职人员身份，强调“事件不能止于道歉”。

文章称，“狗咬人”事件变成媒体和公众关注的热点事件，原因在于养犬人的态度及其身份，以及后续交涉异常曲折的过程。

在受害人维权过程中，暴露出当地一些单位、干部的作风问题。现实中，个别部门面对群众合理诉求时，不是千方百计解决问题，而是想方设法推卸责任，“这些作风方面的突出问题，必须反思并严肃整改”。