戴庆成：田飞龙失言风波

2019年的反修例运动除了触发香港建制派和民主派支持者不时在街头爆发肢体冲突，双方在舆论阵地也出现前所未有的激烈交锋。身兼全国港澳研究会理事的北京航空航天大学法学院副教授田飞龙，过去两年由于勇于发声，逐渐受到港人关注和北京当局重用。

然而，这位建制派的“战狼”学者近日却在香港社会引起颇大争议。事缘香港将于下月19日举行新一届立法会选举，田飞龙日前在港媒撰文，声言香港立法会选举投票率不应该只衡量地区直选，也要覆盖功能和选委会两大界别，届时“总和投票率”有可能超过四成云云。