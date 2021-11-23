戴庆成：田飞龙失言风波 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年11月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 2019年的反修例运动除了触发香港建制派和民主派支持者不时在街头爆发肢体冲突，双方在舆论阵地也出现前所未有的激烈交锋。身兼全国港澳研究会理事的北京航空航天大学法学院副教授田飞龙，过去两年由于勇于发声，逐渐受到港人关注和北京当局重用。然而，这位建制派的“战狼”学者近日却在香港社会引起颇大争议。事缘香港将于下月19日举行新一届立法会选举，田飞龙日前在港媒撰文，声言香港立法会选举投票率不应该只衡量地区直选，也要覆盖功能和选委会两大界别，届时“总和投票率”有可能超过四成云云。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港建制派 主要意见领袖 田飞龙 总和投票率 港澳突搜 违反大陆环保及用地等法律 台湾远东集团被罚1890万元 摩根大通让在港雇员 报销高达6800元隔离费用