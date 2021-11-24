环时：渲染中国高超音速武器 西媒和美国军方“别有用心”

《环球时报》引述航天专家黄志澄说，美国曾经在高超音速武器的研发上一直走在世界前列，后来因为产生了战略上的误判，使得多个高超音速武器研发项目和计划在中断和重启中徘徊。如今，美国军方为了争取更多军费，就不断地渲染俄罗斯和中国的高超音速武器的威慑力。

针对英国《金融时报》前天报道中国高超音速武器能够以五倍音速的速度发射导弹，一些中国媒体质疑这一报道的真实性，并指西方国家不断渲染中国高超音速武器的威胁，其实是为自身研发相关武器“要钱”。

据《金融时报》报道，中国今年7月进行的高超音速武器试验，包含了一项技术进步，使该武器能够在以至少五倍音速的速度接近目标时发射导弹——此前没有任何国家展示过这种能力。

报道引述知情人士称，这一技术进步令五角大楼的科学家猝不及防：该技术让一架高超音速滑翔飞行器——一种可携带核弹头的机动航天器——在南中国海上空大气层中飞行的过程中发射了另一枚导弹。

报道说，美国国防部高级研究计划局（DARPA）的专家至今仍不清楚，中国是如何违反物理规律，从高超音速飞行的飞行器上发射对抗性武器的。有专家认为，这款导弹可能是用于摧毁导弹防御系统，以防止这些防御系统在战时击落高超音速武器。

中国外交部发言人赵立坚前天回应相关问题时重申，相关试验是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术。航天器返回前分离的是航天器配套装置，在陨落大气层的过程中烧毁解体。

另据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国参谋长联席会议副主席海滕上将此前透露，中国军队正以惊人速度发展实力。中国在过去五年里进行了数百次高超音速武器测试，而美国仅进行了九次这类试验。

“西方媒体写科幻小说”

人民日报社下属的《环球时报》前天发文称，西方媒体硬生生把中国高超音速飞行器试验写成了“科幻小说”。

该报引述航天专家黄志澄说，美国摆出一个弱者的姿态不断去渲染中国高超音速武器的威胁，并不是真的示弱，而是别有用心。美国曾经在高超音速武器的研发上一直走在世界前列，后来因为产生了战略上的误判，使得多个高超音速武器研发项目和计划在中断和重启中徘徊，所以相对来讲在高超音速武器方面发展比较缓慢。

“如今，美国军方为了争取更多的军费入到高超音速武器的研发中，就不断地渲染俄罗斯和中国的高超音速武器的威慑力。”

黄志澄介绍，目前世界上的高超声速武器主要分为三大类，一类是由导弹发射的助推滑翔高超音速飞行器，这一类高超音速飞行器的重量一般都不是很大，发射导弹的可能性较小；第二类则是使用冲压发动机或者是超燃冲压发动机的巡航导弹，其本身就是一枚导弹；第三类是能够进行高超音速飞行的军用战机。这一类军用战机通常被认为具备发射空空导弹的能力。

他说，放眼全球，世界各大军事大国高超音速军用战机项目的研制还处于概念研究和初步试验阶段，没有公开证据显示有任何一款处于试验阶段的高超音速军用战机已经具备攻击能力。

中国媒体《观察者网》也认为，《金融时报》的报道“有点太离谱了”。

该网军事评论员指出，中国尚未有可回收高超音速滑翔体飞行器，即便有，也无法解决可发射载荷的隔热和制导问题。人类现有的能在大气层内飞行的高超音速滑翔体重量远小于任何一款歼击机，无法携带更大的载荷，将这样一款滑翔体发射到轨道上再返回大气层，然后再让它发射某种导弹，打击效能很低，是不符合军事常识的。