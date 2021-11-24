香港政情 林郑：立法会选举计算法不变 会清楚交代不同选举界投票率 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 香港下月举行的立法会选举投票率预料偏低，有北京学者上周建议采用加权新公式计算投票率，特首林郑月娥昨天回应说，港府完全没有这个打算，也反对改变原有的做法，会清楚交代不同选举界别的投票率。据香港01报道，全国港澳研究会理事田飞龙上周在《明报》撰文提出，香港立法会选举投票率的计算不应单以地区直选衡量，而应采用涵盖所有选举范畴的加权新公式，即连同功能界别、选委会界别一同计算，否则不能反映香港社会对改革后新选举制度的认同度。他认为，如果采用新的计算公式，这次选举的“总和投票率”可能会超过四成。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 林郑月娥 香港立法会选举 投票率 计算 加权新公式 总和投票率 田飞龙 港许留山结业 市民“打卡”留念 台大研发鼻喷冠病疫苗 或可对抗德尔塔毒株