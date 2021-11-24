林郑：立法会选举计算法不变 会清楚交代不同选举界投票率

香港下月举行的立法会选举投票率预料偏低，有北京学者上周建议采用加权新公式计算投票率，特首林郑月娥昨天回应说，港府完全没有这个打算，也反对改变原有的做法，会清楚交代不同选举界别的投票率。

据香港01报道，全国港澳研究会理事田飞龙上周在《明报》撰文提出，香港立法会选举投票率的计算不应单以地区直选衡量，而应采用涵盖所有选举范畴的加权新公式，即连同功能界别、选委会界别一同计算，否则不能反映香港社会对改革后新选举制度的认同度。他认为，如果采用新的计算公式，这次选举的“总和投票率”可能会超过四成。