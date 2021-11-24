新中交流

杨莉明：连接可行替代贸易路线 国际陆海贸易新通道仍可改善

订户

来自 / 联合早报

文 /
王纬温

重庆特派员

发布 / 2021年11月24日 5:00 AM

字体大小:

我国通讯及新闻部长杨莉明认为，冠病大流行严重干扰全球供应链之际，中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下的“国际陆海贸易新通道”，尽管已连接东南亚与中国西部的可行替代贸易路线，但仍有改善的空间。

她指出，金融服务结合正确的技术工具，可对通道沿线的贸易和商业发挥强大影响力，包括让通道上的货运人更容易获取贸易融资和货物保险。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容