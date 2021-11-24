新中交流 杨莉明：连接可行替代贸易路线 国际陆海贸易新通道仍可改善 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 重庆特派员 发布 / 2021年11月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我国通讯及新闻部长杨莉明认为，冠病大流行严重干扰全球供应链之际，中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下的“国际陆海贸易新通道”，尽管已连接东南亚与中国西部的可行替代贸易路线，但仍有改善的空间。她指出，金融服务结合正确的技术工具，可对通道沿线的贸易和商业发挥强大影响力，包括让通道上的货运人更容易获取贸易融资和货物保险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中新金融峰会 杨莉明 冠病疫情 中新（重庆）战略性互联互通示范项目 国际陆海贸易新通道 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP） 成渝地区双城经济圈 TradeTrust 孟文能 陆海新通道数字化 绿色金融 金融服务 港许留山结业 市民“打卡”留念 台大研发鼻喷冠病疫苗 或可对抗德尔塔毒株