中演协将劣迹艺人列入主播警示名单 受访学者：标杆意义大于实质影响

中国演出行业协会（中演协）网络表演（直播）分会前天发布第九批网络主播警示名单，共有88名主播上榜，其中包括粉丝数量超过千万的抖音网红“铁山靠”和“郭老师”。这二人的账号都在今年9月被抖音永久封禁。

中国娱乐圈8月大地震后，沉寂一时的“劣迹艺人”话题再次引发关注。中国演出行业协会首次将劣迹艺人列入网络主播警示名单，要求业者联合抵制。受访学者认为，警示名单的标杆意义大于实质影响，但结合官方同期公布的娱乐明星网上信息规范通知，中国大陆娱乐圈管制预计还将进一步收紧。

中国演出行业协会（中演协）网络表演（直播）分会前天发布第九批网络主播警示名单，共有88名主播上榜，其中包括粉丝数量超过千万的抖音网红“铁山靠”和“郭老师”。这二人的账号都在今年9月被抖音永久封禁。

引人注意的是，吴亦凡、郑爽和张哲瀚三名已被各平台封杀的艺人也榜上有名。中演协网络表演（直播）分会负责人接受官媒《人民日报》访问时说，近年来越来越多艺人在直播平台开通账号，通过网络表演或直播带货获取经济利益。根据“禁止劣迹艺人转移阵地复出”相关精神，分会内容评议委员会最终决定将违法失德艺人纳入网络主播警示名单中。

中演协自2018年开始发布网络主播警示名单，至今共有446名网络主播上榜。根据公告，名单向社会公布后将下发各平台予以封禁，并同步报主管部门备案。

今年8月，以“顶流”男星吴亦凡涉嫌强奸被刑事拘留为导火索，中国娱乐圈刮起整肃风暴。多名“劣迹艺人”作品相继下架，他们的社交媒体账号也遭封禁。因为逃税被罚款近3亿元人民币（约6400万新元）的女星郑爽，和曾在日本靖国神社留影的男星张哲瀚都在此列。

警示名单公布后，新华社、中新社等多家官媒都跟进报道。《人民日报》评论部还发微博称，对违法失德艺人复出洗地必须严防严禁，“违法失德枉想复活”。

不过，这份名单的公信力受到中国网民质疑。有网民发问：今年来被整治的失德艺人数量众多，为何只有这三人被点名？还有人认为警示名单制定标准不够公开透明，易受资本操纵，“是不是有后台的艺人就不会上名单？”

中共中央军委后勤保障部下属的金盾影视中心主任李学政连发三条微博，质问这份名单是否有法律约束力，上榜者依据什么标准产生，又要如何申诉。他指出，国家尚未就劣迹艺人的处罚正式颁布有关法律和政策，这类行业惩戒行动必须有相关章程，否则“很容易被另外一种潜规则攻破”。

学者：被封杀劣迹艺人

事实上已无复出可能

上海华东师范大学传播学院副教授吴畅畅接受《联合早报》采访时指出，中国官方今年来重拳整治文娱产业和流量经济，被封杀的劣迹艺人事实上已无复出可能。中演协此时将劣迹艺人纳入网络主播警示名单，无非是“顺着火势再吹一口风”，配合官方完成媒体宣传，其标杆意义大于实际作用。

比起中演协这个社会团体制定的警示名单，吴畅畅认为，同天出炉的《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》更值得关注。这份通知由中共中央网络安全和信息化委员会办公室（网信办）出台，更具约束力和指导意义。

《通知》从内容导向、信息呈现、账号管理、舆情机制四个方面提出15项具体措施，例如要求建立负面清单，禁止娱乐明星网上信息含有宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作、恶意刷量控评等内容。网信办也要求加强对明星、经纪公司、粉丝团、娱乐类公众账号等主体管理，并要求网站平台建立健全涉及娱乐明星的网络舆情监测、处置和引导机制。

吴畅畅指出，今年的大陆娱乐圈整治过程中，广电总局和网信办是两个非常重要的执行机构。《通知》是主管部门对娱乐圈治理工作精细化的表现之一，也预示着大陆娱乐圈舆论环境还将进一步收紧。

明年底举办的中共二十大，让2022年成为中国政治大年。吴畅畅预计大陆娱乐圈将受到更严格规范，“虽说歌照唱，舞照跳，但怎么唱怎么跳，都得符合国家的整体舆论导向需求”。

这份劣迹艺人名单的公信力受到中国网民质疑。有网民发问：今年来被整治的失德艺人数量众多，为何只有这三人被点名？还有人认为警示名单制定标准不够公开透明，易受资本操纵，“是不是有后台的艺人就不会上名单？”