拜登不邀大陆邀台湾参加民主峰会

上周举行的“习拜会”，开头部分尽管出现美国总统拜登对中国国家主席习近平亲切微笑挥手，以及习近平以“老朋友”称呼拜登的画面，但结果正如白宫会前预告一样，中美元首峰会未达成明确成果，就连预期能避免两国划向冲突的护栏具体为何，目前对外界也仍是个谜。

唯一可以确定的是，习拜两人把各自想说的都向对方清楚准确表达一番。但无论怎么看都更像是各说各话，没有太多共识，顶多是确立两国今后数年一种全面对抗、又无法完全脱钩的“frenemy”（亦敌亦友）关系。