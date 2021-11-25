拜登不邀大陆邀台湾参加民主峰会 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 上周举行的“习拜会”，开头部分尽管出现美国总统拜登对中国国家主席习近平亲切微笑挥手，以及习近平以“老朋友”称呼拜登的画面，但结果正如白宫会前预告一样，中美元首峰会未达成明确成果，就连预期能避免两国划向冲突的护栏具体为何，目前对外界也仍是个谜。唯一可以确定的是，习拜两人把各自想说的都向对方清楚准确表达一番。但无论怎么看都更像是各说各话，没有太多共识，顶多是确立两国今后数年一种全面对抗、又无法完全脱钩的“frenemy”（亦敌亦友）关系。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 双重喜庆 习拜会 民主峰会 美国总统拜登 中国国家主席习近平 台湾问题 台湾海峡 乐玉成 朱凤莲 中国大陆国台办 中国外交部发言人赵立坚 冷战 拜登对华大战略 刘鹤：实现共同富裕目标 须推动高质量发展 字节跳动拟拆分“幸福里”并启动融资