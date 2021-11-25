迪奥声明争议照片非商业广告 摄影师陈漫微博发文道歉 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 陈漫前天在微博发声明道歉说，自己早期艺术观尚未成型，使得当时的作品欠缺思考。（互联网） 字体大小: 小 中 大 法国奢侈品牌迪奥（Dior）前天发表声明，强调上海《迪奥与艺术》展览中展出的中国知名摄影师陈漫作品并非商业广告，公司一如既往尊重中国人民情感，陈漫同日也在微博发文道歉。陈漫这幅照片被批“丑化亚裔”“丑化中国女性”，引起强烈舆论反弹。时隔逾一周后，迪奥在官方微博发布声明称，陈漫的摄影作品《骄傲的矜持》是其参与迪奥艺术项目的作品之一，并非迪奥商业广告，网络舆论出现后，迪奥高度重视，随即删除该作品在迪奥官方线上及线下的相关内容。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 迪奥 陈漫 摄影师 广告 中国消费者 侮辱 中国网民 《骄傲的矜持》 刘鹤：实现共同富裕目标 须推动高质量发展 字节跳动拟拆分“幸福里”并启动融资