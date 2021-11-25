迪奥声明争议照片非商业广告 摄影师陈漫微博发文道歉

法国奢侈品牌迪奥（Dior）前天发表声明，强调上海《迪奥与艺术》展览中展出的中国知名摄影师陈漫作品并非商业广告，公司一如既往尊重中国人民情感，陈漫同日也在微博发文道歉。

陈漫这幅照片被批“丑化亚裔”“丑化中国女性”，引起强烈舆论反弹。

时隔逾一周后，迪奥在官方微博发布声明称，陈漫的摄影作品《骄傲的矜持》是其参与迪奥艺术项目的作品之一，并非迪奥商业广告，网络舆论出现后，迪奥高度重视，随即删除该作品在迪奥官方线上及线下的相关内容。