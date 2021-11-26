称“摩根大通将比中共更长寿” 摩根大通总裁戴蒙火速道歉获谅解

有分析认为，戴蒙为失言救火，折射出在华外企必须谨言慎行的艰难处境，但也有学者认为，这起事件不过是无伤大雅的小插曲。

美国金融巨头摩根大通公司首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）本周语出惊人，指“摩根大通将比中共更长寿”。但他随后火速道歉，中国官方也表示谅解。有分析认为，戴蒙为失言救火，折射出在华外企必须谨言慎行的艰难处境，但也有学者认为，这起事件不过是无伤大雅的小插曲。

65岁的戴蒙本周二（23日）在波士顿学院首席执行官俱乐部的一场活动中，转述了他近期到访香港时“开的一个玩笑”。他说，中共和摩根大通今年都庆祝成立100周年，“我打赌我们会更长寿”。

戴蒙上周获港府豁免隔离检疫，在香港短暂停留32小时后取道伦敦。他发表上述言论后笑着补充：“我不能在中国说这些，不过反正他们可能也在听。”

仅过了一天，戴蒙就通过摩根大通连发两份致歉声明，试图为失言灭火。他在第一份声明中对发言表示后悔，并称自己只是想强调摩根大通的雄厚实力与悠久历史。

在同天发出的第二份声明中，戴蒙更加明确地表达歉意。他说：“对任何一个群体开玩笑或进行诋毁都是不对的，无论对象是一个国家、该国领导人，还是社会和文化的任何一部分。以这种方式说话将损害有建设性和有思想的社会对话，而现在比以往任何时候都需要这类对话。”

这不是戴蒙第一次祸从口出。他曾在2018年的一次讲话中向时任美国总统特朗普下战书，称自己比对方更聪明。但一小时后他便改口称自己不该这么说，也没有意愿竞选总统。

摩根大通今年3月收购了中国招商银行财富管理部门10％股权，8月又获监管部门批准，成为中国首家外商独资证券商。监管文件显示，截至9月，集团在中国的总敞口为197亿美元（269亿新元）。

复旦大学国际政治系教授沈逸为此发微博讥讽摩根大通“刚拿到的独资许可看样子是不想要了”。中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进则在推特上以英文回应称，“我打赌中共会比美国延续更久”。

赵立坚：希望媒体不要炒作

除此之外，戴蒙的言论并未在中国民间掀起波澜，官方似乎也无意让失言风波进一步发酵。中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上回应提问时称，注意到“有关人士表示了诚恳反省”，并称这是“应有的正确态度”，希望媒体不要借题发挥和炒作。

中国与美欧等西方国家角力加剧，令在华外企的处境日益艰难。康奈尔大学国际贸易政策教授普拉萨德（Eswar Prasad）接受路透社访问时说，戴蒙的道歉表明，外企必须对中国政府展现一定程度尊重，才能留在中国。若是公开挑战政府，或是明里暗里表现出轻蔑，政府完全可能限制甚至关闭其在华业务。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》采访时指出，摩根大通是中美关系稳定器的积极因子之一，中国政府对于这样的美国企业，向来比较包容。

陈波认为，戴蒙发言并非有意冒犯中共，在意识到不妥后也迅速道歉，把对企业的损害降到最低。“这起事件不过是一个小插曲，不值得过分解读。如果今天是耐克公司总裁说错话后道歉，相信中国政府也不会为难它。”

（记者是《联合早报》上海特派员）