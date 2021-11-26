谷开来母亲范承秀逝世 薄熙来夫妇能否奔丧受瞩目

中共开国将领谷景生遗孀范承秀本周二（23日）在北京逝世，享年99岁。她狱中服刑的女婿及小女儿——中共重庆市委原书记薄熙来及夫人谷开来，会否获准奔丧引发舆论瞩目。薄熙来前年12月曾为去世的二姐薄洁莹送花圈，当时也一度引人关注。

受访法律专家说，薄熙来夫妇当年被判处剥夺政治权利终身，不影响其民事权利，若向监狱提出申请，有为亲属奔丧的可能。

据中国左派网站“红色参考编辑部”、有官方支持的民间学术团体“八路军研究会”等披露的消息，范承秀是在周二下午5时17分于北京逝世。

范承秀生于1922年，14岁参加中共革命，当过八路军战士、游击队队长；抗战时期是太行山区著名的才女和妇女救国会干部，也是中共开国少将谷景生的夫人。

范承秀曾被打成右派 谷景生拒离婚被降职

1957年反右运动时，在中共北京市委党校工作的范承秀曾为青年知识分子说话，被打成右派。谷景生当时任国防部五院政委，负责航天科技发展，拒绝与妻子离婚而被降职使用。

谷景生夫妇育有五名女儿，谷开来（即薄熙来夫人）最小。薄熙来主政重庆期间，范承秀也居住山城。

薄熙来和谷开来2012年因“王立军事件”分别落马和被捕后，当时年满90岁的范承秀曾亲自为女儿女婿聘请律师辩护；谷开来当年8月在安徽合肥开审前，范承秀也曾公开接受外媒采访为女叫冤。

范承秀两封书信显示对女婿薄熙来的钟爱

《星岛日报》昨天引述范承秀写于2012年5月、后在网上曝光的两封书信，显示她对女婿薄熙来的钟爱；第一封致信时任中共中央组织部部长李源潮，希望允许她与当时被“双规”的薄熙来见面，“在我见马克思之前能见见熙来一面，死而无憾了。”

第二封则是直接致信薄熙来，表示多年亲睹他为中共事业不辞辛苦，称赞他“为重庆人民办了很多好事实事”。

薄熙来因受贿、贪污、滥用职权等罪，2013年被判无期徒刑，目前在秦城监狱服刑。谷开来2012年则被判死缓，2015年底减为无期徒刑，目前在河北三河市的燕城监狱服刑。

民事权利并未被剥夺

不愿具名的北京法律专家向《联合早报》分析，薄熙来夫妇民事权利并未被剥夺，“即使是在服刑期间可能也还会保留。”如两人向监狱提出申请，“根据法律可能可以（奔丧）。”

在薄熙来二姐薄洁莹前年12月初于北京八宝山革命公墓举行的告别式上，亲友送上的花圈中曾出现薄熙来送的花圈，当时在现场特别引人瞩目。

尽管薄熙来已落马近10年，但重庆政坛持续数年的“肃毒行动”尚未翻过一页。中共重庆市委上月24日通报关于中央第六轮巡视的整改进展，仍称将持续深入肃清薄熙来、王立军流毒。

在上周二发布的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中，原政治局常委周永康、薄熙来等数名2012年中共十八大以来查处的“大老虎”，被作为负面典型写入这份中共第三份历史决议。

（记者是《联合早报》重庆特派员）