香港机场检疫酒店两旅客 被验出感染南非新变种病毒

（香港综合讯）香港政府前晚（11月25日）通报，在抵港旅客中出现两起在南非发现的B.1.1.529冠病新变种病毒案例。其中一人从南非抵港，属于源头个案，另一人是在检疫酒店与他居住同一楼层的旅客。这是香港首次发现这一新变种病毒。

综合香港电台与《明报》报道，港府通报称，香港大学的全基因组测序分析结果显示，两名病患的基因排序十分相似，并带有新出现的病毒株谱系B.1.1.529，与在南非和博茨瓦纳发现的排序相似。

其中一人是来自南非的36岁印度籍男子，本月11日抵港后入住富豪机场酒店的5112号房间，他在检疫第三天（13日）的检测结果呈阳性，病毒量高。

另一人是62岁中国籍男子，本月10日从加拿大抵港，同样入住富豪机场酒店，在上述源头个案斜对面的5111号房间，检疫第九天（18日）检测结果呈阳性。

港府专家顾问袁国勇对两起病例进行调查后发现，首先确诊的印度籍男子戴气阀口罩，这种口罩喷出的病毒无法有效被过滤。同时，该男子开门时有一半时间没戴口罩，而且房外空气流动不足，导致病毒停留，估计是带病毒的空气流出走廊，导致斜对面房间的男子受感染。袁国勇指这种气阀口罩是“自私口罩”，奉劝香港人别使用，最好选用能过滤病毒的外科口罩。

港府强烈呼吁勿用气阀口罩

港府周三发出指示，要求在指定检疫酒店接受强制检疫的人士及其同住照顾者，不可佩戴附有呼气阀或排气口的口罩，以防病毒传播。香港卫生防护中心也强烈呼吁市民不应使用这种口罩，称若佩戴者感染冠病或其他呼吸道病毒，或会增加附近人士的感染风险。

香港过去14天里累计报告40起冠病确诊病例，都是输入病例，包括昨天通报四起，三起涉及L452R变异病毒株感染，另一起的变异病毒株检测结果待定。

卫生防护中心称，昨天的病例包括两名分别为九岁和11岁的男童，他们本周三由新加坡抵港。另两名患者由欧洲抵港，早前曾在香港接种两剂复必泰疫苗。

另外，继中国大陆疫情防控专家团上周六（20日）赴港，展开四天考察行程后，大陆与香港疫情防控工作第二次对接会周四（25日）在深圳举行。

香港行政长官林郑月娥昨天称，本次会议是通关的重要里程碑，特区政府已非常努力去实现与大陆的免检疫通关，并取得良好进展，大陆专家已确认香港具备通关条件。

她也指出，通关要逐步有序进行，下一阶段将要做两项准备工作，其中之一是健康码，相信下周可以公布港版健康码详情。另外，要拟定通关初期每天的配额、港人到大陆要符合的条件，以及使用哪个口岸等。她说，相关准备工作会尽快完成，并及早公布通关日期。