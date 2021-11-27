中国主动发布过去几年 武器装备重大进展 分析：表明解放军能应对任何挑战

北京有关人士指出，吴谦介绍的内容虽然不多，但比较全面地概括了“十三五”时期解放军陆、海、空、火箭军等军兵种列装的关键装备。这些都是解放军打造新质作战力量的“拳头装备”。

中国国防部发言人吴谦前天（11月25日）对媒体介绍，过去几年解放军在武器装备方面取得的重大进展，强调解放军正全力以赴加快武器装备现代化，将推动武器装备建设再上一个大台阶。

北京有关人士分析，中国军方一向很少主动发布自己的武器装备进展状况，吴谦这么做，意在展示解放军实力，表明解放军足以应对任何外部挑战。

武器装备实现跨越式发展 取得历史性成就

吴谦前天在记者会上说，“十三五（2016年至2020年）”期间，解放军武器装备建设实现跨越式发展、取得历史性成就。在装备建设总体形态上，淘汰一代装备、压减二代装备、批量列装三代以上装备，基本建成以三代为主体、四代为骨干的装备体系。传统地面作战、近岸防御装备数量适度压缩，远海防卫、远程打击等新型装备加速发展。在联合作战装备体系上，陆上重、中、轻装备比例更加优化、整体推进建设，海上航母编队、两栖编队装备系列化发展，空中制空作战、电子对抗、运输投送等装备体系不断完善，中远程精确打击能力不断增强，基础信息网络覆盖国土。

吴谦说，在骨干装备建设发展上，15式新型轻型坦克、远程箱式火箭炮、直-20直升机列装部队，首艘国产航空母舰、075两栖攻击舰、055万吨驱逐舰下水入役，歼-20飞机、歼-16飞机、歼-10C飞机代次搭配、形成实战能力，东风- 17导弹、东风-26导弹等批量装备。

他表示，解放军将加快构建武器装备建设新发展格局，全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动武器装备建设再上一个大台阶。

有关人士指出，吴谦介绍的内容虽然不多，但比较全面地概括了“十三五”时期解放军陆、海、空、火箭军等军兵种列装的关键装备。这些都是解放军打造新质作战力量的“拳头装备”。

除了歼-20隐身战机、055型大型驱逐舰、东风-17高超音速导弹等知名武器外，2019年列装解放军的PCH191型远程箱式火箭炮被视为大陆压制“台独”冒险的新利器。PCH191是集远程压制、精确打击和信息化作战为一体的新型箱式制导火箭炮，可实现一次调炮、多点攻击。PCH191型箱式火箭炮最远射程300公里，一旦台海爆发战争，解放军陆军炮兵就能直接从大陆跨海打击台湾岛上的军事目标。

同时，PCH191型箱式火箭炮的使用成本只有导弹的三分之一，也就是解放军学者所说的“既能打得远、打得准，还能打得起”。

吴谦前天在记者会上谈到中美两军关系时说，一段时间以来，美方在台湾、南海（南中国海）、舰机抵近侦察等方面讲了很多不负责任的话，做了不少挑衅性的事，对此中方理所当然要进行针锋相对的坚决斗争。中方对发展两军关系是有原则的，那就是中方的主权、尊严和核心利益不容侵犯。特别是在台湾问题上，中方没有任何妥协的空间，美方不应抱有任何幻想。

他强调：“我们正告民进党当局：搞对抗没有出路，‘以武谋独’更是死路一条。”“中国人民解放军全时待战、随时能战，将以雷霆之势挫败任何‘台独’分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。”