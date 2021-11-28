学校餐导致30多学生呕吐 河南地方政府招标程序受舆论质疑

校长掩面痛哭的采访视频播出后，引发舆论对事件的关注。河南封丘县26日成立调查组，初步化验结果显示，部分样本检出大肠杆菌超标。封丘县教育体育局副局长等四人被查。

中国河南在“狗咬人”事件升温后，又发生学校营养餐导致学生集体呕吐事件，地方政府的招标程序受舆论质疑，封丘县教育体育局副局长等四人被查。

学者分析，两起事件叠加起来对河南政府的声誉带来巨大影响，可能推动省级层面进行更大范围的检讨。

本月23日，新乡市封丘县赵岗镇戚城中学的30多名学生在食用学校提供的营养午餐后，出现呕吐、拉肚子症状，三人因此入院。该校校长25日接受河南电视台《都市报道》访问时，哽咽透露学校本月中在教体局招标后换了送餐公司，九天内便出事，但他不能更换送餐公司，“因为这是教育局招标的”。

校长掩面痛哭的采访视频播出后，引发舆论对事件的关注，相关微博词条的阅读量两天内突破130万。河南封丘县26日成立调查组，初步化验结果显示，部分样本检出大肠杆菌超标。

《人民日报》昨天发表评论，呼吁严查涉事餐饮公司北京志宏恒达商贸有限公司，以及当地教体局的招标程序。

评论质疑，北京志宏恒达商贸拥有30多项五花八门的经营项目，餐饮并不是公司的主业。“这样一家公司，怎么就能一路过关斩将，在当地教育体育局统一招标一举中标？”

澎湃新闻也报道，曾有公司对封丘县农村义务教育学生营养改善计划午餐采购项目招标提出投诉，但被封丘县财政局调查后驳回。

在巨大的舆论压力下，封丘县昨天宣布对四名涉案干部展开调查，县教体局副局长王念四因没有及时上报并负有监管责任被停职；另三名被查的官员是县教体局食管办负责人吕勇、县市场监管局副局长闫文峰，以及食品经营安全监督管理股负责人王宝帅。

封丘县调查组已要求北京志宏餐饮公司立即停止供餐，并强调将“严肃追责问责”。河南新乡市教育局昨天也发出紧急通知，要求全市加大对学校食堂和校外供餐的监督检查力度。

安阳公安局副局长被审查

上周以来，河南连续发生受舆论高度关注的社会事件。较早前，河南安阳市的“狗咬人”事件引起一波网络讨伐声浪。

安阳市政府本月23日已通报七名涉案的干部受处分，其中包括涉案狗主、安阳市市场监管综合行政执法支队正科级稽查专员王新刚，以及安阳市公安局人员。在王新刚受处分后，其背后是否有靠山的问题继续受到舆论关注。

河南省纪委监委官网前天公布，安阳市公安局副局长、一级高级警长韩保强因涉嫌严重违纪违法，目前正接受开封市纪委监委纪律审查和监察调查。

公告中未提及狗咬人事件，但韩保强受查的消息，引发狗咬人事件可能进一步升级的揣测。

韩保强在现任职位已超过10年，曾是已落马的中共河南安阳市委常委、政法委书记郭法杰的下属。郭法杰2014年被查，2016年因涉嫌受贿被提起公诉。

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明接受《联合早报》访问时指出，营养餐事件和狗咬人事件性质不同，但叠加起来，再加上7月的河南洪灾，令河南政府整体形象再受负面影响。

他解释，采购是腐败的重灾区，营养餐事件可能涉及腐败行为；狗咬人事件则可能有黑恶性质，背后可能有保护伞。

任建明研判，地方政府可能会把这两起事件当成危机事件处理，希望迅速为事件灭火。但地方政府必须深入调查这两起事件，并在省级层面进行更广泛的检讨，才能真正挽回公众的信任。

（记者是《联合早报》北京特派员）