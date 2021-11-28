涉嫌在大陆开赌场犯罪行为 澳门“小赌王”周焯华遭批捕

（北京／香港综合讯）澳门博彩业大亨周焯华因涉嫌在中国大陆实施开设赌场犯罪行为，被浙江省温州市检察院批捕；澳门警方昨天将周焯华带回警局协助调查。

温州市公安局前天通报，警方自去年7月起对张宁宁等人开设赌场案立案侦查，并已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团，涉嫌在中国大陆境内实施开设赌场犯罪行为。

通报称，周焯华自2007年以来在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、提供车辆接送服务和技术支持等方式，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动。

通报也称，周焯华在中国境内设立资产管理公司，为赌客换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；周焯华还利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团。

通报称，截至去年7月，该集团共发展股东级代理199人、赌博代理约1万2000人、中国境内赌客会员约8万人。警方敦促周焯华尽快投案自首，争取宽大处理。

澳门特区政府网站昨天通报称，收到内地有关部门的通报，特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，于昨早将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。通报强调，所有在澳从事博彩业的人员，都必须严格遵守国家和澳门有关的法律规定。

周焯华别名“洗米华”，出生于澳门，是澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事，有澳门“小赌王”之称，曾任广东省政协委员。除了博彩业，周焯华也涉足影视业，曾参与出品《红海行动》《湄公河行动》《澳门风云3》等影片。

周焯华近年来争议不断，去年曾有传言指澳门太阳城集团在反修例风波中资助香港暴乱分子，但周焯华通过视频回应称，这种说法非常荒谬。