在美国政策期刊联合撰文 中俄驻美大使吁美国停止挑动对立

中俄大使联合撰文指出，美国的民主峰会将在世界上制造新的分裂，并可能干扰全球多极化架构形成的进程，中俄对此坚决反对。学者认为这显示两国对美国发起的价值观外交，有更明显的担忧警惕。

中俄驻美大使罕见在有影响力的美国政策期刊上联合撰文，批评美国总统拜登下月召开民主峰会将煽动意识形态对立和矛盾，制造新的分裂。文章呼吁美国停止在“价值观外交”旗号下挑动隔阂与对立，意味着中俄进一步相互抱团应对美国及其盟友体系。

受访学者指出，中俄大使联合撰文显示两国对美国发起的价值观外交，有更明显的担忧警惕。美国目前通过举行民主峰会施展价值观外交是冷战结束以来首次，有助加强与盟友的关系，并在国际政治中增添帮手，由此更能主导国际机制和机构。同时还可能借此让民主国家加大对中国高科技打压，甚至选择性与华脱钩。

暗示美式民主非真正民主

中国驻美大使馆官网在华盛顿当地时间前天上载了中国驻美大使秦刚及俄罗斯驻美大使安东诺夫在美国《国家利益》杂志联合发表的文章。文章认为，美国的民主峰会将在世界上制造新的分裂，并可能干扰全球多极化架构形成的进程，中俄对此坚决反对。

文章暗示美式民主不是真正的民主，称该制度下人民只有投票时被唤醒、投票后就进入休眠期；只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权；只有拉票时受宠、选举后就被冷落。

文章也不点名暗批美国反民主，以打击腐败、促进民主价值观或保护人权为借口干涉他国内政；通过“颜色革命”、政权更迭，甚至动用武力等输出本国制度；将意识形态作为打压他国、推行地缘战略的工具；以小集团规则取代国际规则，是修正主义。

中国国务委员兼外长王毅上周五以视频方式出席中俄印三国外长会晤时，也批评美国操办的民主峰会制造分裂对立，只会给这个世界带来负能量；美国以世界领导者自居，要求各国向美国看齐，违反国际关系民主化进程。

王毅并呼吁中俄印跳出个别国家的“民主陷阱”，反对借民主之名干涉别国内政。

学者：中俄在争取影响美国精英圈子

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时说，在美国战略安全及军事压力下，中俄过去数年不断加强政治外交安全合作。中俄大使联合撰文可被视为两国合作协调的延续，但在美国有影响力期刊联合发文以前并不多见。

他分析，这显示中俄认为须加大力度与美国的价值观外交抗争，争取对美国国内精英圈子产生一定影响。

李明江还说，对中国而言，美国发起价值观外交及民主峰会是较具有挑战性的外交议题，危害也较大。美国此举有诸多溢出效应，既能加强盟友关系，在一系列全球治理、国际政治问题上得到更多帮手及支持声音，也能主导国际机制、国际机构的议程设置及改革。

他预期：“美国一定程度上会把政治价值观的外交活动，转换成经济领域价值链的影响。会通过民主峰会、价值观外交……争取到民主阵营里一些国家跟美国一起在价值链方面跟中国搞脱钩……这肯定是中国不愿看到的。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）