大陆“运油-20”首现台防空识别区 分析：解放军战机续航能力将大幅提升

前天进入台湾西南防空识别区的中国大陆27架次军机，包括首次出现的“运油-20”大型空中加油机。专家认为，运油-20解决大陆军机过去航程有限的问题后，台湾可能被迫在地面防空系统支援以外的地方作战。

台湾国防部公布中国大陆前天派27架次军机进入台湾西南防空识别区，其中首次出现一架“运油-20”大型空中加油机。

台湾国防部长邱国正昨天在立法院备询指出，大陆此次除加油机外，没有海上兵力，显示其联合作战可分批来做，不只可以扰台，也具备了可前往第一岛链以外从事任务的能力。

此间专家认为，一旦运油-20量产服役、解决大陆军机过去航程有限的问题后，台湾可能被迫在地面防空系统支援以外的地方作战，屆时原有的优势便主客易位了。

继美国国会议员本月两度搭乘美军行政专机来台访问，立陶宛等波罗的海三国的国会友台小组主席及国会议员联合访问团本周也赴台访问。邱国正被询及大陆首次派出运油-20是否剑指美国时，直言不排除任何可能性。

根据台湾国防部公布的资料，前天有空警-500预警机两架次、运-9通信对抗机一架次、轰-6战略轰炸机五架次、运油-20一架次、歼-10战机六架次、歼-11战机四架次、歼-16战机八架次，飞至台湾西南空域与东南方。

邱国正昨天在立法院接受媒体访问表示，最近敌情严峻，大陆扰台动作几乎都没停过，比较特别的状况都会公布，大陆的用意不外乎就是要慢慢消耗台军力量。

他强调，大陆要展现他们有力量，台湾军方就有应对之策，国防部会掌握机种、机型进行研析，作为以后演习、行动方案的参考。

台湾外交部长吴钊燮前晚在推特表示，大陆27架次军机进入台湾防空识别区，很明显就是要台湾屈膝降服，并且让台湾远离民主伙伴。他强调，大陆千万别搞错，“我们永远不会屈服于中共的压力！永远、永远、永远不会！”

可让歼-16战斗机

作战半径扩大一倍

台湾学者从这次由轰炸机、预警机、运油-20空中加油机、歼-16战斗机等组成的体系化打击机群研判，大陆军方恐已真正成为“远征型空军”。未来大陆空军在巴士海峡训练的频率会大幅增加，台湾空防压力日增。

国民党智库、国家政策研究基金会副研究员揭仲向《联合早报》表示，大陆过去的轰油-6只能替歼-10等少数战斗机进行空中加油，而运油-20的空中有效输油量在60至65吨之间，能够为六架苏-30MKK、歼-16的重型战斗机进行空中加油，加油效能是轰油-6的三倍；以歼-16战斗机为例，其作战半径在1500公里左右，若以运油-20进行空中加油，作战半径可扩大到3000公里，能够覆盖关岛。

“中共机群以前曾飞出过第一岛链，但因轰炸机没有战斗机护航，时间都不久。一旦运油-20量产，航程有限的问题解决了，可以在几百公里以外进行攻击，台湾就会被迫在地面防空系统支援以外的地方作战，届时将主客易位，丧失优势。”

台湾总统蔡英文昨天接见波罗的海三国国会友台小组主席及国会议员联合访问团表示，台湾愿意和欧洲朋友一起捍卫共享的价值，确保民主自由的生活方式，也期待跟大家一起努力，让台湾和波海三国的关系更稳健、更紧密的发展。

台湾驻立陶宛代表处已于本月挂牌运作，立陶宛明年初也会在台湾设立代表处。大陆外交部指责此举公然在国际上制造“一中一台”，决定将与立陶宛外交关系降为“代办级”。