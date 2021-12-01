中国多地近期陆续修例 出台鼓励“三孩”政策措施

中国今年实施“三孩”生育政策后，多地近期陆续修订人口计生条例，出台鼓励生育政策措施。其中，人口大省广东正在修改计划生育条例，将全面删除不适应“三孩政策”的措施，包括取消社会抚养费、废止相关处罚与处分规定等。

“三孩”政策正式进入修改后人口计生法

会期两天半的广东省十三届人大常委会第三十七次会议将在今天结束。据中共广东省委机关报《南方日报》报道，会议审议了《广东省人口与计划生育条例修正案（草案）》，当中提出要调整广东省计划生育工作总体思路，简化再生育管理，全面实施生育登记制度，进一步保障全面两孩政策实施前计划生育家庭的合法权益。

此外，修正案草案提出了补充减轻家庭生育、养育、教育负担的相关制度措施，推动建立普惠托育服务体系等，并明确提出全面删除社会抚养费征收，相关处罚、处分规定等与三孩生育政策不相适应的制约措施，做好政策的衔接。

全国人大常委会会议8月表决通过修改人口与计划生育法的决定，“三孩”政策正式进入修改后的人口计生法。近期中国各省市陆续召开新一轮人大常委会会议，其中，审议修订地方人口与计划生育条例，是会议主要内容之一。

截至目前，中国逾20个省份调整地方性立法，修订生育条例。多地采取了延长产假、增设育儿假、发放育儿补贴等措施鼓励生育。其中，北京增设育儿假，在子女满三周岁前，每人每年享受五个工作日的育儿假，生育假由30天延长到60天；上海的生育假由30天延长到60天，在子女年满三周岁之前，父母每年可以享受育儿假各五天。

但在延长产假的同时，女性未来的从业环境也备受关注。一些分析认为，如果生育假期过长，企业用工成本增加，或会增加女性在部分领域的就业难度，进一步加大女性职场歧视。

前天的天津市人大会议也通过并公布了修订后的《天津市人口与计划生育条例》，当中提出，女方在享受国家规定的产假基础上，增加60天产假，男方享受15天的陪产假。

同时，在子女三周岁以下期间，用人单位每年给予夫妻双方各10天的育儿假。