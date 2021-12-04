昆明至万象中老铁路全线通车 暂无跨境旅客列车

（北京综合讯）连接云南昆明和老挝万象、全线采用中国标准的中老铁路，昨天（12月3日）在中国国家主席习近平和老挝国家主席通伦共同见证下，正式通车。

据新华社微博昨晚发出的消息，习近平昨天同通伦举行视频会晤，并以视频连线形式共同见证中老铁路通车。

未来最快10小时可达

另综合《北京青年报》与央视新闻报道，中老铁路昨天全线开通运营，往来昆明和老挝之间未来最快10小时左右可到达。老挝段的澜沧号动车首班客货运昨天顺利发车，象征着这一中老友谊标志性工程正式运营。

中老铁路是与中国铁路网直接连通的国际铁路，线路北起中国云南省省会昆明市，向南经中国玉溪、普洱、磨憨边境口岸，再经老挝磨丁边境口岸，最终到达老挝首都万象，全长1035公里。

开通运营后，昆明至磨憨最快5小时20分可达，磨丁至万象最快3时20分可达，加上口岸通关时间，从昆明至万象最快10小时左右可到达。

开通初期，老挝段由老中铁路公司委托中国铁路昆明局集团公司运营维护，双方铁路部门均制定了疫情防控条件下的列车开行方案。在疫情期间，暂不开行跨境旅客列车；在昆明至万象南之间，每天开行跨境货物列车两边对等。双方将根据疫情防控情况和客货运量需求变化，动态调整客货列车开行方案。

中老铁路被视作中老经济走廊的关键项目，其中老挝段是第一个以中方为主投资建设、中老共同运营的境外铁路项目。

贯通167隧道 建301桥梁

铁路沿线地质结构复杂，修建难度极大，贯通了167座隧道，建成了琅勃拉邦湄公河特大桥、元江双线特大桥等301座桥梁。

世界银行报告认为，中老铁路开通后，从万象到昆明的货运成本将降低40%至50%，同时老挝国内线路成本将降低20%至40%。

另据泰国《曼谷邮报》网站报道，泰国国家经济与社会发展委员会秘书长达努差·披猜耶南建议，泰国政府需要加快与老挝和中国同行达成协议，以便在泰国铁路系统与中老铁路之间建立无缝连接。