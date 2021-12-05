在美召开峰会前发布《中国的民主》白皮书 中国加大与美国民主话语权之争

中共中央宣传部副部长徐麟回答《联合早报》提问时，批评美国自诩民主领袖组织操弄民主峰会，实为以民主为幌子，打压遏制与其社会制度不同、发展模式不同的国家。“这种假民主之名、行反民主之实的行径，将是人类民主发展史上的笑话，注定是不得人心的。”

美国总统拜登本周将召开民主峰会，中国昨天（12月4日）抢先发布《中国的民主》白皮书，中共中央宣传部副部长徐麟并在发布会上回答《联合早报》提问时点名批评该峰会将是“人类民主发展史上的笑话”，注定不得人心。

徐麟也加大与美国的民主话语权之争，为中国的全过程人民民主辩护，形容其是“全链条、全方位、全覆盖的民主”“最广泛、最真实、最管用的社会主义民主”，为人类民主事业发展贡献中国智慧和中国方案，并暗指美国自身民主劣迹斑斑，国内治理一团糟，却对别国的民主指手画脚、横加指责。

徐麟昨早在国新办新闻发布会上，发布系统介绍中国民主价值理念、发展历程、制度体系等方面的《中国的民主》白皮书。白皮书指全过程人民民主是中共带领人民追求、发展、实现民主的伟大创造，既有完整的制度程序，也有完整的参与实践，有效防止选举时漫天许诺、选举后无人过问的现象。

白皮书也暗示美式民主“不是真正的民主”“好的民主”，指好的民主应凝聚社会共识而不是造成社会撕裂和冲突，应维护社会公平正义而不是导致社会阶层和利益固化，应保持社会稳定有序而不是带来混乱和动荡。

徐麟会上回答《联合早报》提问时，批评美国自诩民主领袖组织操弄民主峰会，实为以民主为幌子，打压遏制与其社会制度不同、发展模式不同的国家。“这种假民主之名、行反民主之实的行径，将是人类民主发展史上的笑话，注定是不得人心的。”

指冠病暴露美式民主弊端

出席发布会的中共中央政策研究室副主任田培炎也对美式民主火力全开，批评美国长期自称世界“民主样板”，但冠病疫情却暴露美式民主种种弊端，政治极化严重、政党纷争不止导致疫情防控不力。“这样的民主，带给选民的不是幸福而是灾难。”

田培炎指出，美式民主下政治人物是利益集团的代理人，为了选举可随意许诺，当选后却很少能兑现承诺；他们表面上受选民监督，但只要当选选民就拿他们没办法，只能等下一次选举。他说：“中国人民不喜欢更不需要这样的民主。”

田培炎认为，全过程人民民主比美式民主更广泛、更真实、更管用，各级中共党员领导干部必须接受全过程、全方位、全领域监督；对不能履职或违法违纪的人大代表也可取消代表资格或罢免，无须等到换届选举。

田培炎也强调，坚持中共领导是发展中国的全过程人民民主的根本保证，并指搞西方那一套民主，是很容易搞散、搞乱的，民主必然会走向其反面。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时说，拜登政府上台后将价值观外交作为发起新冷战的重要招数，以及对华进行战略遏制打击的重要筹码。

朱锋说，中国官方对价值观外交非常反感之余，白皮书的发布展现其政策决心，对美国抹黑中国制度进行全面坚定的反击，“尤其是面对美国对华战略竞争压力，中国正在进行非常重要也具有战略意义的话语权争夺。”

针对美国民主峰会，中国国务委员兼外长王毅前晚同巴基斯坦外长库雷希通电话时，指美国假借民主的名义，维护其在世界上的独霸地位；以民主为旗号，借机干涉别国的内政；滥用民主的价值，在世界上制造分裂。

朱锋指出，民主峰会不仅是价值观外交的重要产品，最重要的还是动员号召同盟和伙伴国家建立抗中联盟。“民主峰会只会加剧中美之间的政治上的不信任，以及让战略上关系稳定的努力变得更加困难……肯定会给中美关系带来新的障碍和压力。”巴基斯坦是受拜登邀请出席民主峰会的国家之一。

（记者是《联合早报》重庆特派员）