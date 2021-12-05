立陶宛称货品被中国海关排挤 将要求欧盟介入

（维尔纽斯／台北综合讯）东欧小国立陶宛称部分货品已被中国海关系统排除在外，无法在中国大陆通关，该国将正式要求欧盟介入以捍卫其利益。

综合法新社和彭博社报道，有立陶宛公司和商界领袖周五（3日）投诉称，他们的产品无法在中国大陆通关，包括林业和家具业产品都滞留在港口。立陶宛产业联合会主席亚努利亚维丘斯也证实，至少有五家企业面临此问题。“立陶宛被排除在（中国）海关系统外，系统中似乎已经不存在这个国家。”

立陶宛总统瑙塞达告诉记者：“我们对中国当局的决定感到遗憾。”

立陶宛外长兰斯伯吉斯称北京此举是未经宣布的制裁，史无前例；外交部也发表声明说：“立陶宛下周将正式要求欧盟委员会介入，捍卫立陶宛的利益。”但该国财长马斯拉里强调，立陶宛只有1%的产品出口到中国大陆，有关举措因此不会对其经济产生根本影响。

北京至今未对此事作出官方评论，欧盟委员会正与立陶宛和欧盟驻华代表团接触，核实相关消息。

立陶宛今年以来与北京摩擦不断，该国于8月宣布允许台湾当局以“台湾”名义在首都维尔纽斯设立代表处后，北京当月即召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛也召回驻华大使。在驻立陶宛台湾代表处正式挂牌运营后，北京即宣布与立陶宛的外交关系降为代办级，并警告立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果。

除了立陶宛，欧洲多国以至欧盟近来都不断增加与台湾的互动。台湾外交部前天就发表声明说，另一东欧小国斯洛伐克的经济部政务次长加莱克将于今天（5日）率团访问台湾六天，参加“第一届台斯跨部会经济合作咨商会议”，探讨促进两地经贸投资、教育、文化及观光等多元层次的伙伴关系，拓展经投、产业对接与供应链安全等合作。