接连出击抢夺话语权 中国再发表报告指美国民主背离初衷

受访学者研判，中国对西方民主理念的舆论炮轰将持续到民主峰会落幕，以防美国垄断民主定义权并以此制定新规则，将中国排除在外。不过，双方口水战预计不会逆转关系回暖的趋势。

美国民主峰会召开前夕，中国接连出击抢夺话语权。中国官方继前天（12月4日）发布《中国的民主》白皮书后，昨天又推出《美国民主情况》报告，抨击美国民主制度背离民主内核与初衷，并将自身标准强加于人，以“民主改造”为由，干涉他国内政。

受访学者研判，中国对西方民主理念的舆论炮轰将持续到民主峰会落幕，以防止美国垄断民主定义权并以此制定新规则，将中国排除在外。不过，双方口水战预计不会逆转中美关系的回暖趋势。

中国外交部官网昨天发布全文约1万5000字的美国民主报告。报告认为，美国民主的发展在历史上有其进步性，但正逐渐异化和蜕变，越来越背离民主制度内核和设计初衷。“对内只讲程序民主、形式民主而忽视实质民主和结果民主，对外将美式民主强加于人，以价值观为手段划分阵营，打着民主的旗号行干涉、颠覆、侵略之实。”

报告将美国国会山暴力事件和国内疫情暴发等现象归结为“民主实践乱象”，并指美国借推广民主之名在欧亚地区煽动“颜色革命”，在西亚北非国家遥控“阿拉伯之春”，给多国带来混乱和灾难。

此前一天，中国刚发布《中国的民主》白皮书，称中国发展的“全过程人民民主”，使国家政治生活和社会生活各方面都体现人民意愿、听到人民声音；同时暗示美式民主不是“真正的民主”和“好的民主”。

美国总统拜登本周将透过视频召开民主峰会，共有110个国家与地区受邀参会，包括亚太地区的日本、韩国、澳大利亚、新西兰、台湾等，中国和俄罗斯这两个大国均未受邀。包括中国外长王毅在内的多名外交部官员近来在不同场合发声，抨击美国假借民主名义维护霸权地位、制造分裂对立。

学者：须和美国展开民主专制叙事之争

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时分析，中国的一连串动作，展现出对美国加大力度打民主“外交牌”的担忧。“中国一定要在这方面展现出强势姿态，否则在国际上、在国内都会面对挑战和压力。”

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅受访时认为，美国希望借民主峰会来制定新规则、缔结新同盟，服务其去中国化的经贸和政治需求。如果中国不予以有力回击，就会被孤立在外，进一步受美国霸凌。

王义桅说：“美国要做的就是把民主和碳排放、信息安全、国际关系等课题绑定，把世界划分为民主和专制两大阵营。这样一来，中国无论是发展一带一路还是贸易往来，都会因为被美国视为‘不民主’而遭其盟友抵制。为避免这一局面，中国必须和美国展开关于民主和专制的叙事之争。”

李明江预计，在民主峰会召开前后，中国还会采取一系列行动抢夺民主叙事的话语权，包括官媒发表对西方民主的负面评价，学术界组织论坛等活动为中国民主制度辩护等。

“中国的声音对于那些没有受邀参加民主峰会、在意识形态方面受到美国压力的国家，会产生一定影响，例如俄罗斯、柬埔寨、缅甸，以及非洲和拉美地区和美国关系较远的国家。”

尽管中美民主叙事之争会加大双方对彼此的战略疑虑，但李明江认为，这场口水战不太可能完全改变当前中美关系呈现出的稳定与缓和趋势。

“在中美元首以视频会破冰之后，双方磋商和交流会比前几年更多，在意识形态层面针锋相对的同时，也会在工作层面继续推进有限合作。”

（记者是《联合早报》上海特派员）