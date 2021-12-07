杨岳与徐立毅仕途受关注 中共省级党委换届两前新星不升反降

杨岳37岁时已属于副部级高官，但16年来不仅没有晋级，任职岗位也一个不如一个，被边缘化的态势十分明显。徐立毅则曾长期在浙江省工作，被认为是“之江新军”的一员，但今年10月落选新一届河南省委常委，意味着他将卸任郑州市委书记。

在近期中共省级党委换届中，一些曾经的政坛新星不升反降，失去进一步晋升的机会。其中，落选中共江苏省委常委的杨岳、落选河南省委常委的徐立毅等人比较引人关注。

今年53岁的杨岳，37岁时就担任共青团中央书记处常务书记、全国青联主席，属于副部级高官。但16年过去了，杨岳不仅没有晋级，任职岗位也一个不如一个，如今成了江苏省政协党组副书记，被边缘化的态势十分明显。

杨岳曾在清华大学连续读了10年书，获得工学博士学位，这比中国一些高官通过“在职学习”拿到的博士学位更有含金量。1996年，杨岳毕业后留在清华大学担任团委副书记，一年后升任团委书记，1999年出任中共北京市通州区委副书记，2001年又升任团中央书记处书记。

参加工作仅五年就升任正局级干部，杨岳的仕途一片光明，但他并未就此止步。2005年，杨岳出任共青团中央书记处常务书记、全国青联主席，跻身副部级高官行列。

三年后，杨岳外放出任中共福建省委常委、秘书长，2011年又出任省委常委、福州市委书记，时年43岁，被认为是中国政坛最有潜力的新星之一。2012年中共十八大上，杨岳入选中央候补委员。

主政福州近五年期间，杨岳曾大力弘扬中共总书记习近平上世纪90年代担任抚州市委书记时提出的“马上就办”精神。据当地媒体报道，杨岳的行程总是很满，经常加班加点；他还是空中飞人，为福州争政策、跑项目，有人称他是“拼命三郎”；福州的各项发展数据也颇为亮眼。

但杨岳在仕途上未能更进一步。2016年，他调任中共江苏省委常委、副省长。以杨岳此前的资历，他应该担任江苏省常务副省长，但他没有拿到这个职位。2017年中共十九大上，杨岳也未能进入新一届中央委员会，仕途受挫明显。

2018年，杨岳转岗担任江苏省委常委、统战部长，实际权力进一步受到削弱。在上月举行的新一届江苏省委换届中，杨岳又落选省委常委，所任职务仅剩下江苏省政协党组副书记，这意味着53岁的杨岳提前进入了二线状态。

分析：杨岳仍有年龄优势 未来能否东山再起待观察

有关人士分析，如果杨岳能在不久后江苏省政协换届中出任政协主席，则意味着他升为正部级，对他当然是个重大进步。但目前看来，杨岳接任江苏省政协主席的可能性并不大，因为现任江苏省政协主席黄莉新还不到60周岁，连任政协主席的可能性很大。不过，杨岳仍有年龄优势，未来是否还能东山再起，还有待观察。

与共青团系统出身的杨岳不同，现任河南郑州市委书记徐立毅曾长期在习近平主政过的浙江省工作，被认为是“之江新军”的一员。但和杨岳一样，徐立毅今年10月落选了新一届河南省委常委，意味着他将卸任郑州市委书记。

今年57岁的徐立毅，2019年从杭州市长调任河南省委常委、郑州市委书记，仕途一度被看好。但今年7月，郑州遭遇特大暴雨袭击，造成300多人遇难，也暴露了许多城市管理漏洞。作为郑州市“一把手”，徐立毅难免受到舆论指责。这或许为他落选新一届省委常委埋下了祸根。

官方目前还没有披露徐立毅的新去向，但落选省委常委，意味着他很可能将退居二线。