前陆军司令称可攻永兴岛反击大陆 台防长：不打口水战

（台北综合讯）两岸情势紧张，台湾陆军前司令胡镇埔前天表示，如果解放军要夺取太平岛，台军也可以攻打永兴岛。对此，台湾国防部长邱国正昨天表示，台军“不打口水战”。

据《中国时报》前天报道，1996年台海导弹危机期间担任台湾陆军司令的胡镇埔，前天应台湾前总统陈水扁邀请上他主持的广播节目进行访谈。由于近期中国大陆军机扩大扰台威胁，陈水扁因此提到外界担心解放军会否对南沙群岛中最大岛屿、由台军控制的太平岛发动“夺岛计划”。

对此，胡镇埔认为，抢夺太平岛不是单纯的守备问题，“有国际关系存在，必须和平解决争端，共同开发”。

胡镇埔：解放军要夺太平岛不容易

胡镇埔说，如果解放军不顾一切要去夺太平岛，目前岛上也有防卫性武器，台湾官兵平时也都针对各种可能状况进行演练，并有相关公式，“我想（夺岛）不是那么容易”。

胡镇埔还表示，台军有“卫疆计划”，一旦发生战争可予以驰援。当然时间上可能缓不济急，但“你打我太平岛，我也可以打你永兴岛”，彼此具有恐怖平衡，“其实大家不必多虑，我们有信心可以应付这个危机”。

永兴岛是西沙群岛中面积最大的岛屿，同时也是中国大陆海南省三沙市政府和西沙区政府驻地，岛上有机场跑道可供波音737客机起降。

据中国评论新闻社报道，邱国正昨天应邀在立法院外交及国防委员会备询时，国民党立委赖士葆询问：“共军若夺太平岛，我方也可夺取中共永兴岛？”

台媒：新一代导弹护卫舰研发过程遭遇困难

邱国正表示，作战本来就拟定各种可能行动方案，胡镇埔的言论为意见表达，他对此没有意见。赖士葆追问，媒体都报道出来了，是否真的会打永兴岛？

邱国正指出，相关问题可以去问媒体，他没有答案，“国（台）军不打口水战”。

另据《自由时报》报道，台湾国防部正执行“震海计划”“迅联计划”，希望快速筹获4500吨级新一代导弹护卫舰，却在研发过程中遭遇困难。

旅美的台海安全研究中心主任梅复兴撰文指，在总统府国安会主导下，台湾海军将改生产八艘排水量约2000吨至2500吨的轻型护卫舰。首艘轻型护卫舰将于2023年开工建造，以因应2027年的大陆军力威胁。

邱国正昨天上午受访时，并未证实也没有否认，仅表示任何一种建议都要全盘考虑并研议，此事还“八字没一撇”。