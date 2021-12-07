东城区新一轮更新改造工程 北京胡同厕所革命关切如厕人尊严

2018年，清华大学美术学院协同创新生态设计中心团队，在北京东城区掀起新一轮胡同厕所革命。三年来，团队共设计出1325个胡同公厕方案，其中800多座已完成更新改造，剩余500多座因冠病疫情暂缓施工。

北京老城的大拆大建近两年已画上句号，而老旧胡同居民的生活不能没人管。2015年中国政府高层提出厕所革命后，最困扰老城居民的如厕环境已大为改观，而对老龄人群的关照、如厕人隐私的尊重，仍是新一轮胡同厕所革命最关切的主题。

2018年，清华大学美术学院协同创新生态设计中心团队，在北京东城区掀起新一轮胡同厕所革命。三年来，团队共设计出1325个胡同公厕方案，其中800多座已完成更新改造，剩余500多座因冠病疫情暂缓施工。

对这轮主要以东城胡同为“粪”斗目标的厕所革命，清华美院协同创新生态设计中心教授武洲接受《联合早报》采访时说，就是要让胡同居民都能“有尊严地上厕所”。

胡同厕所是设计团队难度最高改造项目

东城区属于北京市核心区，也是老城胡同最密集的区域，人口密度大，平房居民的生活空间普遍较为局促。90年代，这里的居民大清早睡眼惺忪排队上厕所，是非常典型的日常生活场景。当时北京公厕数量少且臭，如厕人毫无隐私可言，厕所脏乱几乎已成为住户与游客困扰不堪的社会问题。

2017年，武洲和他的设计团队开始对东城区厕所做调研时，并未料到胡同厕所会是他们难度最高的改造项目。

有的厕所“一块砖都不能动”，有的“坑位一个不能少”，还有的厕所跟旁边住户的房子“同是一堵墙”，武洲团队先锋现代的设计理念似乎都无用武之地，设计师们要做的是在小小几平米内解决异味与隐私问题。

设计团队从细节着手，逐户了解胡同居民的真实需求。“比如说，胡同里有没有腿脚不好的老太太？有几名200斤重的老大爷？”武洲耐心地述说每一处细节在设计上的考虑：“需不需要加宽坑位？用不用增减坐便器？任何一处改动都要有充分的理由，都要征求住户的意见。”

设计最难的还在于“不能拆旧建新”，他说：“一旦拆了旧的，很可能那儿的居民就不让再盖新的了，谁都不愿意自家紧挨着厕所。”

事实上，为解决如厕难，早在2008年奥运会之前，北京政府曾大力新修厕所，整个城市的厕所数量大增；尤其在胡同，每隔三五百米就有一座，可谓实现了如厕自由。

2017年，北京出台新的城市总体规划，明确老城不再拆迁。为让留守胡同的居民提升幸福指数，享有楼房一样设备齐全的生活条件，政府推出厕所入院入户工程。

这项惠民工程解决了部分住户的如厕难题，而对居住空间不足10平方米的家庭来说，仍无法在家“方便”。他们每天早晨仍要去公厕倒尿盆。为此，设计团队专门设计了适用于胡同公厕的倒尿池。此外，为减少厕所异味，冬天如厕不挨冻，设计团队采纳用于飞机宾馆，具有科技含量的材料。

在武洲看来，设计胡同厕所，不是为游客做打卡的网红景点，而是要真正提升如厕人的尊严。

厕纸也是厕所革命重要内容

厕纸也是厕所革命的重要内容。北京2002年取消厕所收费，但不少厕所并不提供厕纸。有些提供免费厕纸的公厕，为防止过度用纸以及“拿来主义”，一度装上刷脸取纸机。

“不能让老百姓用个人信息来换取一张‘擦屁股纸’”，武洲毫不客气地说：“厕所是修给老百姓的，就要让老百姓用得有尊严。”

他也解释，胡同厕所过去经常会堵，其中一个重要原因就是厕纸五花八门。

为此，武洲和他的团队研发出无须刷脸刷码的免费厕纸机。目前，这种伸手即来的感应式厕纸机已经在东城胡同、以及天安门、王府井等地广泛使用。

公允地说，北京胡同居民的如厕环境，与十多年前相比已有显著改善，尤其在商业化开发的胡同，有的厕所有“里”又有“面”。

但也仍有不少厕所囿于空间狭小，管网设施不完善等诸多限制，在隐私和舒适度上，仍无法与繁华商业区，知名景点等地的公厕相比。

北京厕所文化研究中心发起人、昆山昱庭公益基金会创始人钱军受访时说，北京胡同公厕更新改造后，添了很多人性化设施。但仍有一定比例的小厕所，“连隔板都没有”，只能满足最基本的如厕需求。

他说，中国厕所革命首先要有“观念的革命”，而中国人的传统思维认为，厕所有点味道也是能够接受的。在这种观念下，管理者、使用者都有较大的容忍度，导致厕所领域的发展跟不上社会经济的发展。

家住北京东城区东四六条胡同的沈老太（85岁），十多年前家里就装上卫生间，但她还是习惯遛弯时到胡同里上厕所。最近，她终于可以不再为忘了带厕纸而烦心：“把手一搁那儿，就有纸出来。”