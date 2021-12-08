中国：坚决反制 将损害中美重要领域合作和对话

中国外交部在美国宣布外交抵制北京冬奥会后，表明将“坚决反制”，并警告干扰破坏北京冬奥会的言行将损害中美在一系列重要领域和国际地区问题上的对话合作。

受访学者研判，美国的外交抵制行动必然会破坏习拜会后短暂的中美关系缓和期，也可能进一步把中美推向“新冷战”。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上，谴责美国的做法严重违背奥林匹克宪章确立的体育运动政治中立原则，中国对美国的表态，强烈不满和坚决反对。

他说，中国已向美国提出严正交涉，并将作出坚决反制。

随着美国的民主峰会的临近，以新疆人权问题为由呼吁抵制北京冬奥的声浪上月底进一步升温。中国官媒《环球时报》也已开始做舆论铺垫，称中国从未邀请美国政客出席北京冬奥，也无相关邀请计划。

赵立坚昨天指，根据奥运规则，各国官员出席奥运会，应由本国奥委会邀请。美国政府官员是否出席北京冬奥，“是美方自己的事”。

他批评美国在未收到邀请情况下，把是否派政府官员出席同新疆人权问题挂钩，“完全是颠倒黑白、错上加错、自欺欺人”。他要求美国停止将体育运动政治化，以及干扰破坏北京冬奥的言行，“否则将损害两国在一系列重要领域和国际地区问题上的对话合作”。

中国常驻联合国代表团、中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇，以及中国前驻英大使、现任中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明都相继发声批评美国的外交抵制行动，并称美国政客来或不来，对北京冬奥会的成功举办不会有任何影响。

官媒新华社昨天也发表措辞严厉的评论称，美国的抵制行动是“对全体中国人民的严重冒犯”，并强调冬奥“不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，奥运会本身也不是外交活动”。

中国网络舆论一面倒地支持官方的立场，网民纷纷表示：“谁稀罕你来”“谢谢你，别来了”“美国大病毒库千万别来”“运动员也别来，病毒太多”。

有舆论认为，美国在12月9日至10日举行民主峰会前带头宣布外交抵制行动，预示美国可能在峰会上召集其他国家联合抵制北京冬奥。

中国外交部党委昨天在官网发表题为“以习近平外交思想为引领开创新时代外交工作新局面”的新闻稿，研判下来的外交局势。

文中指出，中国过去是顺势而为，现在要“顶风而上”。中国将同企图颠覆中共领导和中国社会主义制度、迟滞甚至阻断中华民族伟大复兴进程的一切势力“斗争到底”，并“以前所未有的意志品质维护国家主权、安全、发展利益”。

学者：目前仍难以预计中国具体反制措施

中国人民大学国际关系学院退休教授时殷弘接受《联合早报》采访时分析，目前仍难以预计中国具体的反制措施。中国在经济面对困难的情况下，正在争取中美关系的稳定；而在美国看来，中国在经济金融等方面能用于反击美国的工具也许不充分。

南京大学国际关系研究院院长朱锋认为，此次的外交抵制行动必然会破坏中美的政治互信。美国和前苏联在冷战时期曾抵制彼此举办的奥运会，美国此次用冷战时期的做法应对中国，将再次引起中美关系可能被推向“新冷战”的联想。

也有中国体制内学者批评，美国此举“愚不可及”，并暗示中国可能在2028年对美国洛杉矶奥运会做同样的事情。

（记者是《联合早报》北京特派员）