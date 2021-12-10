范承秀告别式北京举行 薄熙来夫妇仍未获准奔丧

中共开国将领谷景生遗孀范承秀上月在北京逝世，告别式前天上午在北京解放军总医院西院告别厅举行。至今未有她狱中服刑的女婿及小女儿——中共重庆市委原书记薄熙来及夫人谷开来获准奔丧的消息。

官方审定悼文称范承秀自觉同党中央保持高度一致

在告别式现场派发、经官方审定的《范承秀同志生平》悼文称，范承秀“自觉在思想上政治上行动上”同中共中央保持高度一致，2012年中共十八大以来做到“两个维护”（维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导），意味着范承秀并未因在薄熙来落马后为其辩护而在政治上受到太大影响。

曾获官方评价为“忠诚的共产主义战士”的范承秀，今年11月23日在北京逝世，享年99岁，时隔两周才举行告别式。由于薄熙来和谷开来10年前分别因为受贿、滥用职权与谋杀罪被判重刑，这场葬礼备受舆论瞩目。

港媒《星岛日报》昨天报道，有上百人前天早上9时许前往吊唁，多数为白发苍苍的老人。尽管范承秀拥有80多年中共党龄，但除了其离休单位中共中央组织部的部长陈希，没有其他现任中央领导人致送花圈。

其他致送花圈者包括中央军委原副主席迟浩田，以及原委员于永波、李继耐等解放军退休将领。

灵堂上也有薄熙来夫妇和儿子薄瓜瓜的花圈；薄熙来夫妇的花圈放置在横幅下方最左侧，上书“亲爱的妈妈我们永远怀念您”“粒儿（谷开来昵称）熙来敬挽”。薄瓜瓜的花圈则与孙辈的一起放置在遗体前排。

中国独立记者高瑜上周四曾在推特上发布范承秀家中灵堂的照片，显示薄熙来全家合送了花圈，并摆放在灵堂正中央。

据《范承秀同志生平》介绍，范承秀1937年携弟投奔中共革命，隔年入党，1958年错划为“右派”，直至20年后才平反。她是中共中央组织部离休干部，生前享受副省级医疗待遇。

在中共十八大2012年11月召开的逾半年前，薄熙来和谷开来分别落马和被捕，当时年满90岁的范承秀曾亲自为女儿女婿聘请律师辩护。

范承秀当年5月还曾写过两封信，第一封致时任中组部部长李源潮，要求与当时被“双规”的薄熙来见面；第二封则是直接写给薄熙来，称赞他“为重庆人民办了很多好事实事”，对女婿的钟爱表露无遗。

薄熙来最终是作为负面典型之一，被写入中共上月发布的第三份历史决议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中。

不过，《范承秀同志生平》赞扬范承秀自觉同党中央保持高度一致、十八大以来做到“两个维护”，建党百年之际背诵入党誓词，不忘革命初心等表述，显示范承秀的忠诚并未因薄熙来而受质疑。

前天告别式现场也派发谷开来五姐妹撰写的文章，回忆母亲一生，称“妈妈一生光明磊落，荣辱不惊，疏财仗义，用光明的心态带领全家，走过一段又一段艰难时光”。谷景生夫妇育有五名女儿，谷开来最小。

左派微信公众号“红旗文献”也发布身在海外的薄瓜瓜的悼念文章，透露已与外婆分别10年之久；范承秀去世当天，祖孙两人曾视讯逾两个小时。

薄瓜瓜并透露，范承秀提醒他不与小人同流合污，行事要顶天立地，分清主次：家以国为重，家可以为国牺牲，为国蒙羞。在谈到想不想家的问题时，他表示“男儿四海为家”。该文章目前已被删。

（记者是《联合早报》重庆特派员）