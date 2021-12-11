中共中央经济工作会议 释放稳经济强烈信号

据新华社昨晚发布的消息，为期三天的中共中央经济工作会议研判，中国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力；外部环境“更趋复杂严峻和不确定”。但会议同时强调，中国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。

一年一度的中共中央经济工作会议释放稳经济的强烈信号，要求在二十大召开之年保持平稳健康的经济环境、经济运行在合理区间。会议也重提“房住不炒”，显示官方在房地产调控上不会轻易走回头路。

中国每年最高级别的经济形势分析和决策会议，本月8日至10日在北京召开。

据新华社昨晚发布的消息，为期三天的闭门会议研判，中国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力；外部环境“更趋复杂严峻和不确定”。但会议同时强调，中国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，无论国际风云如何变幻，中国都要坚定不移做好自己的事情。

中共将在明年秋天召开第二十次全国代表大会（简称二十大）。会议强调，要保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。

会议要求着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接二十大召开。会议还提出，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各方面要积极推出有利经济稳定政策，政策发力适当靠前。

受房地产行业放缓、消费需求疲弱、局部疫情不断暴发等影响，中国经济今年高开低走，从第一季同比猛增18.3％，滑落到第三季仅增长4.9％。经济师普遍估计，第四季的增速还会放缓，甚至可能“破四”。

中原银行首席经济学家王军接受《联合早报》采访时分析，会议提到合理区间，说明目前经济运行已不在合理区间，“一般认为5％至6％是未来五年较理想的潜在增速区间”。

专家研判明年经济增长目标或定在5％至5.5％

按惯例，中国每年3月公布全年经济增长目标。王军研判，官方明年可能把目标定在5％至5.5％或5.5％左右，“如果低于5％，民生就业会有较大压力”。

在具体工作部署上，会议把科技政策单独列项，提出实施科技体制改革三年行动方案，制定实施基础研究10年规划等。王军分析，这显示在严峻的外部环境下，中国有卡脖子的技术问题需要攻关，也需要培育自己的“杀手锏”核心技术。

此外，会议在阐述房地产政策时，重提“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，但强调要“因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”。这显示官方没有因经济增长放缓和房地产市场低迷，轻易放弃推行五年的“房住不炒”政策。

除了具体经济工作部署，会议还对中国进入新发展阶段后，需要正确认识和把握的重大理论和实践问题做出阐述。

在备受关注的共同富裕问题上，会议提出，要实现该战略目标，首现要把“蛋糕”做大做好，再通过合理的制度安排把“蛋糕”切好分好。

会议称，实现共同富裕“是一个长期的历史过程，要稳步朝这个目标迈进”。这说明高层并不想操之过急，也不会采取运动式的做法以快速实现该目标。

中共高层去年底首次提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”，官方在过去一年多，频频向平台企业的垄断行为亮剑。

此次中央经济工作会议强调，要认识和把握资本的特性和行为规律，提出“要发挥资本作为生产要素的积极作用，同时有效控制其消极作用”。会议称，要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。

会议还罕见地对领导干部领导经济工作的专业能力提出要求。会议要求领导干部要加强经济学知识、科技知识学习；也要坚持正确政绩观，慎重决策、慎重用权；坚决防止简单化、乱作为，坚决反对不担当、不作为。