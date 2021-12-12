专家预判：中美明年必会发生意识形态领域冲突 民主峰会仅“小动作”美明年料有“大动作”

复旦大学一带一路及全球治理研究院常务副院长黄仁伟，昨天在《环球时报》年会围绕中美关系的论坛上指出，中共明年秋季召开的第二十次全国代表大会，将决定中国下来五到10年、甚至30年的长远方向，美国料将高度重视，也会不遗余力地动用反华媒体和西方舆论势力“围攻”二十大。

美国明年将举行中期选举，中国也将召开中共二十大，复旦大学一带一路及全球治理研究院常务副院长黄仁伟预判，中美明年必然会发生意识形态领域的冲突；今年的民主峰会只是“小动作”，明年料还会有“大动作”。

黄仁伟昨天在《环球时报》年会围绕中美关系的论坛上，作出上述分析。

他指出，中共明年秋季召开的第二十次全国代表大会，将决定中国下来五到10年、甚至30年的长远方向，美国料将高度重视，也会不遗余力地动用反华媒体和西方舆论势力“围攻”二十大。中国会捍卫中共的合法性、战略正确性，以及中国社会主义不可动摇的地位，因此双方将互不让步。

美国明年的中期选举料将延续2020年总统大选的胶着选情；黄仁伟研判，中期选举将是一个“打论战”的选举，美国民主党和共和党将出现激烈竞争，拜登因此得作出比共和党更反华的姿态。

黄仁伟预计，中美双方的因素叠加在一起，媒体和舆论的反华浪潮会非常高。他指刚过去的民主峰会称，今年美国只是作出“小动作”，明年料还会有“大动作”；中美双边的经贸、安全、一带一路、印太战略等问题，将在中美凝化的空气下变得更坏。

但黄仁伟对中美关系的发展并不全然悲观。他认为，经济恶化将对美国中期选举造成负面影响，美国须优先解决经济问题，因此还是会在经济上对中国作出让步。

中国国防大学战略研究所原所长、海军少将杨毅、中国人民大学国际关系学院退休教授时殷弘、复旦大学美国研究中心主任吴心伯、中国社科院政治学研究所研究员房宁、南京大学国际关系研究院院长朱锋等中美关系与政治专家，也在同一场论坛上发言。

这些讲员一致认为，中美关系明年将维持紧张的总体基调，但对中美关系会否有所缓和则意见分歧。

吴心伯认为，中美关系已进入“战术缓和期”，双方明年在外交、经济等领域的互动和交流频率可能会增加，在一些经贸领域关系会有所改善。

时殷弘反驳这个观点称，“你要找小的缓和点，可以找1000万个，但是都没有决定意义”。他认为，台湾、南中国海、美日军事同盟与东海，才是中美最关键的三大核心课题。唯有重点领域出现显著、经久的缓解，中美关系才算是真正地缓解。

大多讲员认为 台海将成中美最危险冲突点

房宁在分析明年可能出现的中美热点课题时指出，美国对中国的战略流动性很强，中国内部也有复杂的系统；双方的不确定性碰在一起，交锋可能在某个随机点上爆发。

他形容中美关系就像“小孩子打架”，只知道总体会走向冲突，但具体怎么打，就看怎么顺手。在双方气势汹汹摆架势的情况下，事态可能升级，因此双方理性的把控非常重要。

讲员大多认为，台海将成为中美最危险的冲突点。杨毅分析，中美两国都在为台海局势作准备，既有方案的准备，也有力量的准备。中美两国作为大国，为了自己的民族尊严都不会轻易让步，所以难以达成体面的妥协。

海峡两岸关系协会原副会长王在希昨天在《环球时报》年会围绕台海局势论坛上，批评美国为了遏制中国发展，给台独分裂势力传递错误信号，让他们误以为若台海发生军事冲突，美国会出手。

他接着警告：“如果台独分裂势力一再挑衅逼迫，甚至越过底线，我们必然要采取断然的措施。我希望民进党当局要三思而行。”

曾参选国民党主席选举的孙文学校总校长张亚中，则在会上呼吁北京学者跳脱完全由北京主导两岸关系的思维。

他直言，“如果两岸关系都是由一方来主导和另一方配合，其实这个两岸关系的发展对台湾老百姓来讲，也是一件不公平的事情”。

他提出，两岸关系应有一个路径图，对大陆来讲，也许是一个和平统一的路径图；对台湾而言是如何让两岸能共同繁荣、共同生存、共同发展、相互融合的一个路径。

（作者是《联合早报》北京特派员）