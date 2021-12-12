因城市发展需要遭砍伐 广州市民难舍街边老榕树

“这是细叶榕，那是大叶榕。我还是孩子的时候，这些树就在这，现在我都快80了。”

广州珠江边的滨江东路旁，土生土长的“老广”王伯指着眼前一排茁壮古朴的大榕树，思绪飘回旧时。这是岭南最常见的树种之一，四季常青，在广州大街小巷和公园里随处可见。校园里也常常有几株年代久远的古榕，枝叶繁茂，沧桑遒劲，陪伴一代又一代的孩子们成长。

如果说榕树承载了广州人的回忆，或许并不为过。王伯称，自己年幼时，大榕树下是人们休闲纳凉的好去处，尤其是在漫长的夏夜，街坊们聚集在树荫密布的江边，一边摇着蒲扇，一边聊天打牌，孩子们围着大树嬉戏玩乐，或是听老人“讲古仔（故事）”，时至今日，依然如此。

根据广州林业和园林局今年公布数据，广州全市绿地面积约为45%，行道树约58.6万余株，其中近半是榕树，约有27.6万株，包括细叶榕、高山榕、垂叶榕等。

榕树生长快、树冠大，甚至独木可成林，不过，由于支撑树干树冠养份的需要，榕树根系发达，在城市发展空间受限，作为行道树木也存在明显缺点。路面可能因根系伸展出现沉降、塌陷，破坏邻近建筑墙基和市政管线。如果根基不扎实，榕树可能形成“头重脚轻”现象，台风来时容易倒伏。

今年以来，不少广州市民发现，身边榕树突然被移除，取而代之的是黄花风铃木、凤凰木等新植小树苗，或改为花卉草坪。

计划移除砍伐4300株 其中榕树逾3000株

羊城网报道称，今年3月，广州新河浦连续砍掉48棵榕树；随后，北京路、阅江路、昌岗路等街道整排榕树被撬走，珠江两岸滨江路与沿江路上，树龄超过50年的大榕树都难逃一劫。

广州市住房和城乡建设局去年11月，印发关于道路绿化品质提升的方案显示，全市七条主要道路，计划移除或砍伐树木4300多株，其中榕树超过3000株。

身边熟悉的大树突然消失，令一些市民相当不满。一篇名为《我用什么把你留住，珠江两岸大榕树？》5月开始在当地网络流传，文中并发起“与大榕树拍照”“拥抱大榕树”的活动。有不少市民响应，特地跑到不同路段，拍摄环抱大榕树的照片，以及“告别榕树”的视频。

“不在广州出生长大，很难理解我们普通百姓对大榕树的感情。”家住珠江边的王伯，难掩心中失落。

对此，广州市林业和园林局5月底发布通报，详细说明广州道路绿化存在的问题，包括部分树木存在安全隐患，部分树木存在病虫害、寄生、老化等问题。该局称，对照国家相关“城区某一个树种的栽植数量不超过树木总数量的20%”的要求，目前广州榕树占比过大，必须优化树种结构。

随后，广州市林业和园林局又在6月召开座谈会，邀请专家与市民现场交流。据《羊城晚报》，专家与市民代表均在会上建言，希望避免建设性破坏，并充分征求民意。

广东工业大学“百人计划”特聘教授肖荣波在会上称，砍掉一棵树、种植一棵树，行为本身就要投入大量资源并产生碳排放，“要从全生命周期角度评判城市绿化的生态改造行为”。

对于官方解释，部分市民并不买账。广州一个本地微信公众号9月发文，呼吁民众用传统书信而不是投诉信的方式，致信受理广东省生态环境保护的中央环保督察组，“分享自己对身边环境问题、生态破坏的观察”。

目前，广州七条主干道的绿化提升工程已经完成，延宕数月的榕树风波，看来暂告一个段落。广州市林业和园林局强调，榕树仍然是广州园林绿化的主打树种，“以前是，未来也是”，表态看重对绿化成果的保护，并将继续做好大树保护和园林绿化的精细化、品质化管理。

不过，部分市民还是继续以自己的方式守护这座城市，当地一名匿名环保者告诉《联合早报》，她一直在密切关注官方关于绿化升级的公示。

广州市林业和园林局官方网站上，一名市民透过“互动交流”栏目致函该局，内容只有寥寥一句话：“广州需要的是榕树，而不是花”。