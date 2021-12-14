“民主峰会”发言让美国错愕 疑地图陆台不同色台代表画面突消失

受访学者分析指出，台湾错用图表凸显台湾民主成就，求荣反辱，也不排除想凸显“一中一台”，被美国当场识破，破坏台美互信。

台湾行政院政务委员唐凤代表出席美国主办的“民主峰会”，疑因一张简报图片将中国大陆与台湾标示为不同颜色，让被“突袭”的美国错愕，传出美国白宫下令将唐凤后续发言画面消失。

事后，美国国安会否认此事。台湾外交部也强调，美方已说明是技术问题所致，美台关系稳固友好。

受访学者分析指出，台湾错用图表凸显台湾民主成就，求荣反辱，也不排除想凸显“一中一台”，被美国当场识破，破坏台美互信。

美国总统拜登主持的首届“民主峰会”在本月9日、10日举行线上会议，台湾也在受邀之列。但总统蔡英文无缘与会，由驻美代表萧美琴和唐凤代表与会。

路透社报道指出，唐凤在第二天议程简报时，秀出南非非政府组织“CIVICUS”根据世界各国公民权利的开放程度进行排名的彩色地图，图上大陆与台湾分别被标示为红色的“封闭”（closed）和绿色的“开放”（open）。

报道引述消息人士称，这段画面让美国官员惊惶失措，白宫国家安全委员会甚至愤怒地（angrily）联系国务院，担心该地图似乎将明显地将台湾显示为一个国家。

后续主持人再请唐凤发言时，唐凤的画面被移除，只出现一张写着“台湾数位部长唐凤”的字卡及她的声音。随后，屏幕上的免责声明写着：“本小组中个人所表达的任何意见都是个人意见，不一定反映美国政府的观点。”华盛顿向台湾政府提出抗议，台湾政府则感到愤怒。

不过，白宫未对此发表正式评论。国务院称，此事是因为荧幕共享的“混乱”（confusion）导致唐凤的画面被移除，是一个“无心之过”（an honest mistake）。

台湾外交部发言人欧江安昨天表示，唐凤的简报资料，按照主办单位的建议，于会前就先行提交，并非临时播出。

她说，美方事后有恳切说明，唐凤画面被移除是因为峰会控制中心出现技术问题，导致荧幕分享功能无法使用。台美已就该技术性问题充分沟通，双方互信坚实、关系稳固友好。

学者：凸显台民主成就过度表扬反而自取其辱

淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新向《联合早报》表示，蔡政府错用“CIVICUS”的这张图表来凸显台湾的民主成就，过度表扬自己反而自取其辱。

他说，事实上，台湾仍处于正在民主化的过程中，也未达民主的标准，只是因为政治正确而受邀与会，唐凤用的这张图不仅显示台湾比大陆民主，同时也昭告天下，美国及其东亚盟友日本、韩国等的民主程度通通不如台湾。台湾欲寻求国际支持，却得罪美国等一票国家实为不智。

政治大学外交系副教授黄奎博认为，熟知对美外交的人都可推断，美国事前一定会告知蔡政府，保持低调参与民主峰会，不要明显突出“一中一台”，以免造成美国对中国大陆关系的不必要困扰。

他分析此次事件可能有三个原因：一、蔡政府多数官员不太熟稔国际外交，明知美国提醒，却不小心找了一张会凸显“一中一台”的图；二、蔡政府故意以那张图打“擦边球”，结果被美国官员当场识破，破坏了台美互信；三、美方知道蔡政府要展示的文稿，但未事先察觉那张图的政治意涵。