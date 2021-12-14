被指破坏自然生态 砍伐上千老榕树广州10官员被问责

问责调查组也认定伐树事件破坏城市自然生态环境和历史文化风貌，是典型的破坏性“建设”行为，造成重大负面影响和不可挽回的损失，料将促使中国各地官方更警惕主导城市更新时可能造成的破坏和民愤。

广州去年底以来砍伐市区内上千棵老榕树引起民众不满，引发争议。广东省官方成立的问责调查组前天（12月12日）通报，对中共广州市委副书记罗冀京、原副市长林道平等10名官员严肃问责。

问责调查组也认定伐树事件破坏城市自然生态环境和历史文化风貌，是典型的破坏性“建设”行为，造成重大负面影响和不可挽回的损失，料将促使中国各地官方更警惕主导城市更新时可能造成的破坏和民愤。

中共中央纪委国家监委官网前天发布消息，广东省纪委监委成立的问责调查组，深入调查广州市大规模迁移砍伐城市树木事件中相关单位和人员的履职不力、失职失责问题，对10名领导干部严肃问责。其中，给予广州市委副书记罗冀京党内警告，是被处分官阶最高的官员。

《广州日报》此前报道，已间接透露出罗冀京被免去广州副书记的消息。据报道，广州市委、市政府上月25日召开工作调度会，原为广东省军民融合发展委员会常务副主任的陈向新，以市委副书记的市领导身份参加，显示罗冀京已被陈向新接替。

前天的通报也给予广州原副市长林道平党内严重警告、政务记大过处分，免职处理。林道平2019年7月出任广州副市长，主管城市建设、生态保护；今年5月升任阳江市委书记，但履新约半年便被撤职。

通报也分别给予广州市林业和园林局前任局长杨国权，及现任局长刘先荣党内严重警告，免职处理；杨刘二人还分别被政务降级及政务记大过。该局总工程师粟娟则被政务记过。

其他五名被处分的官员来自广州市住房和城乡建设局、市交通运输局，以及越秀区政府等。

广州市去年底以凤凰木取代老榕树

广州市去年底开始砍伐3000多棵老榕树，由凤凰木取代，原来绿树成荫的公园出现大量草坪。砍树行动今年5月延伸到观赏珠江夜景著名景点——海珠区滨江西路附近，引起民间极大争议。

据港媒《星岛日报》昨天报道，广州此次砍伐榕树之所以造成政坛震荡，因有当地老干部直接向中央告状，引起中共高层关注。

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明接受《联合早报》采访时说，广州此次启动绿化改造引发舆论批评声，最大问题可能在于事前并未广泛征求社会各界意见，“决策的公开性、民主性应该都不够。”

前天的通报要求广东各级党组织党员干部，坚决防止城市更新中造成破坏性“建设”问题，尊重城市发展规律、自然生态环境、历史文化、群众诉求，不断提高城市治理体系和治理能力现代化水准。

学者：伐树事件起警示作用

任建明相信，对中国各地的地方政府而言，广州伐树事件应会起到警示作用。“可能政府部门、相关业务部门认为自己是在做一件好的事情，结果最后适得其反，招致广泛批评，甚至成为舆情事件，显然这背后应该是有很多的教训。”

作为副省级城市的广州，本月3日党政“一把手”罕见同日更换。广东常务副省长林克庆接替张硕辅出任广州市委书记，广东副省长郭永航接替温国辉出任广州市代市长，引起舆论关注这波人事变动。

分析：广州一把手换人背后或有复杂因素

不愿具名的北京分析人士受访时说，广州一把手同日被换，不一定与伐树事件有关。“正常的话，同时换不太利于工作的过渡。这个（伐树事件导致广州党政一把手同日被换）是一个小概率事件，背后可能有别的复杂的因素。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）