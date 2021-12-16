台海局势 对“公投绑大选”民进党立场反复 却成国民党少数利器之一 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年12月16日 5:00 AM 国民党在立法院决策居于弱势，和民间团体利用公投案对抗民进党政府，是国民党极少数的利器之一。图为上星期天国民党主席朱立伦（前排左四）、前主席江启臣（左三）和前总统马英九（左五），结合台湾劳工团体在台北举办“秋斗”大游行。（路透社） 字体大小: 小 中 大 台湾周六即将举行的四项公民投票中，“公投绑大选”相对较少被讨论。公民投票主要是为了弥补代议政治的不足，但因各政党的谋略与意图不同，公投应否使用与何时使用也成为政党必争之地，公投政策的良窳反而未必被充分讨论。“公投绑大选”指的是公民投票案与全台重大选举同时办理；例如公投案成立后，若逢县市长等九合一地方大选或总统与立委大选，中央选举委员会便规划将公投案和大选同日办理。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾公投 四项公投 公投绑大选 民进党 法国国会访问团抵台 将讨论疫后经济等课题 速读中华