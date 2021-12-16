对“公投绑大选”民进党立场反复 却成国民党少数利器之一

台湾周六即将举行的四项公民投票中，“公投绑大选”相对较少被讨论。公民投票主要是为了弥补代议政治的不足，但因各政党的谋略与意图不同，公投应否使用与何时使用也成为政党必争之地，公投政策的良窳反而未必被充分讨论。

“公投绑大选”指的是公民投票案与全台重大选举同时办理；例如公投案成立后，若逢县市长等九合一地方大选或总统与立委大选，中央选举委员会便规划将公投案和大选同日办理。