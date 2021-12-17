金砖插翅一带一路 厦门迎战略新机遇

1981年10月15日，厦门经济特区正式在湖里区初期划定的2.5平方公里多海滩山区开工建设。

40年后，当年较为落后的海防小城实现地区生产总值1000倍的跨越。作为中国内陆与南洋两个扇形面的一道门，这座鹭岛之城吸引着海外人才和留洋闽南人回乡创业、留厦耕耘，为高新技术生物医药、动漫科技、影视文创等高质量、高颜值产业发展和厦门进入全球化视野倾力。

《联合早报》12月上旬到厦门实地采访，了解厦门在中国“双循环”新发展格局下，服务好国家“一带一路”战略，履行建设金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地的重大政治责任，并持续“强链延链”跨岛发展，聚合产业生态圈转型升级。

1821年，澳头人驾驶的大帆船经厦门港直达新加坡，成为中国直通新加坡的第一艘货船，开启澳头人出海谋生、海上贸易的征途。

据传，澳头人数百年前便可打造四五百吨的大帆船，全村一度拥有近50艘大帆船。如今，约2万澳头人遍布新加坡、马来西亚、美国等14个国家和地区。

澳头村的超旷美术馆以这段史料记载，叙述澳头华丽转身为中国新农村，并以“唯有观世界，才有世界观”的胸襟，叙谱海上丝绸之路的海洋强国梦。

200年后，亲证侨乡变迁的澳头村古渡码头，仍是繁忙的海鲜市集之一，桥道上残留着杂鱼海蛎的驱壳，厦门市鸟白鹭在滩涂栖息，不远处的海翔集装箱码头肩负更多外贸重任。

翔安区澳头村得益于乡村振兴，从脏乱的渔村建设成为闽南海港侨乡。（特约陈晚摄）

今天的厦门是一座“两高两化”（高素质、高颜值、现代化、国际化）的副省级城市，经济外向度（外贸依存度）达108%。中国国家主席习近平曾在2017年金砖国家领导人厦门会晤上指出，厦门的发展就是中国改革开放所走过历程的一个缩影。

与厦门经济特区同龄的郑王辉（40岁）在湖里区海天码头从事桥吊工作18年。他开车带记者参观时，细数操作大型桥吊设备的挑战，每个集装箱的吊卸都不能磕碰到船舶和其他箱柜，自然流露对工作的热爱，傍晚时分还喜欢在码头欣赏对岸海沧区的日落余晖。

疫情后，集装箱码头多了一道防疫压力。采访当天，一艘260多米长的船舶刚靠岸，检疫处理专车已载着身穿防护服的人员待命，准备为船舶进行消杀，给船员做核酸检测。

古渡码头见证澳头人开启海上贸易征途。（顾功垒摄）

厦门港生产性泊位数 是40年前的八倍

郑王辉说，政府在抗疫上的投入不小，桥吊会在检测正常后展开卸柜操作。公司员工每周做一次核酸检测，码头一线工人则两天一次。他们分成四班轮岗，通常一台桥吊配两个龙门吊，有空档时就培训新人操练技术。

厦门港集装箱吞吐量去年逆势上扬，包括漳州在内，厦门港现有176个生产性泊位，是40年前的八倍，其中78个是万吨级以上泊位。

2020年厦门港逆势上扬，完成集装箱吞吐量1140.53万标箱，居中国第七位、世界第14位。集装箱国际中转业务同比增长27.3%，海铁联运业务同比增长40.5%。

厦门港答复《联合早报》询问时指出，厦门口岸2019年在北京一家研究机构针对中国10大海运集装箱口岸营商环境测评中，在口岸通关成本、通关时效、监管环境、商事服务等20多个指标中，总分居冠。

去年12月，厦门关区进出口整体通关时间分别为28.33小时和1.52小时，较2017年各压缩74.18%和93.17%，厦门口岸进出口成本处在中国沿海主要港口最低水平。

40年来，厦门外贸进出口总额年均增长18%，占福建省比重达49.3%。今年1月至10月，厦门市外贸进出口7323.4亿元（人民币，下同，1568.87亿新元），比去年同期增长28.8%。其中，出口机电产品1564.2亿元，增长15.4%；进口机电产品、农产品和铁矿砂增长均超过三成。

同期，东盟（亚细安）、美国和欧盟是厦门市前三大贸易伙伴，厦门市对上述区域分别进出口1315亿元、944亿元和789.9亿元，分别增长24.3%、29.6%和26.5%。对RCEP贸易伙伴、一带一路沿线国家和金砖国家进出口分别增长22.3%、27.3%和18.7%。

2020年厦门港克服疫情挑战逆势上扬，完成集装箱吞吐量1140.53万标箱。图为海天码头桥吊卸柜。（顾功垒摄）

加固“一带一路”海陆枢纽 “丝路海运”助稳定区域供应链

“厦门制造”已销往220多个国家和地区，逐步形成以美国、日本、韩国、德国、英国、法国、荷兰、新加坡以及港台地区为重点，遍布全球的多元贸易市场，外贸综合竞争力居中国百强城市第六位。

实际使用外资方面，厦门年均增长16.9%，占福建省比重47.4%。至去年末，历年累计共有63个全球500强企业在厦投资114个项目，全市累计登记境外投资项目1581个，涉及批发零售、制造业等领域。

2018年12月，厦门港务控股集团和福建交通运输集团、中国远洋海运集团共同发起成立中国首个以航运为主题的一带一路国际综合物流服务平台——“丝路海运”。

平台通过联动中国港口码头运营商、港口堆场、仓储运营商、货代物流等相关企业，加强信息交流和作业效率，打通运输环节的痛点和难点，连接“海丝”沿线港口的贸易往来。

“丝路海运”今年上半年完成集装箱吞吐量160多万箱，同比增长20%。“丝路海运”命名航线现有80条，通达全球27个国家99个港口；联盟成员已突破200家，涵盖港航、物流、商贸、金融、信息，以及科研机构等，提高供应链韧性。

此外，中欧班列（厦门）自开通截至2020年底，累计发运910列，折合35758个40尺大柜，累计货值191.72亿元。

金砖创新基地 促进项目开发和人文沟通

在经济特区政策的加持下，厦门以占福建省1.4%的土地面积，创造出全省近50%的外贸进出口，26.2%的财政收入和14.5%的GDP。厦门在持续发挥“一带一路”桥梁、支点作用的同时，其跨岛产业集群发展、“强链延链”的转型升级也为中国开展金砖合作这项国家战略，提供更好的应用场景和服务平台。

今年11月5日，福建省委常委、厦门市委书记崔永辉在中共厦门市第十三次代表大会上作报告指出，厦门是习近平新时代中国特色社会主义思想的“重要孕育地、萌发地、实践地”。

习近平于1985年至1988年担任厦门市委常委、副市长。

工作报告指出，习近平在厦门工作的整整三年对这片土地充满了深厚感情，为厦门发展倾注大量心血，他在厦门工作期间主持编制的经济社会发展战略是“厦门发展的最大优势和强大动力”，到福建省里工作后为厦门作出“提升本岛、跨岛发展”等重大战略部署。

2020年11月，习近平宣布在厦门建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地。崔永辉表示，“厦门要围绕国家所需，金砖国家所愿，厦门所能，切实发挥厦门在深化金砖务实合作中的引领示范作用，坚定不移履行重大使命”。

宣布一年后，金砖创新基地展厅向来访者娓娓道来厦门在政策协调、推进项目和人才培养上的探索，成长于厦门的企业如何为俄罗斯等金砖国家提供数字生活服务、网络安全中国治理方案等。

作为国家战略，金砖创新基地目前仍在规划中，将依托厦门自贸区和火炬高新区，利用原有产业基础，融入金砖元素，强化项目开发和人文沟通。

基地建设领导小组办公室常务副主任黄峰受访时说，国际化不是简单地标注英文或是说英文，而是深入了解人文底蕴。疫情期间，金砖办组织线上培训，增进金砖国家政企人士了解如何与中国人打交道、做生意，拉近心灵的距离，并计划成立金砖智库联盟，为2022金砖中国年做准备。

2019年入驻火炬高新区的新加坡创士锋（Transfong Ventures）今年就和厦门市科技局合作，开课金砖科创人才大讲堂，邀请在新加坡的产学研专家，拍视频线上分享交流。

创士锋主要为新中两地科技企业提供进入对方市场的政策咨询、项目管理等服务。公司战略合作总监方丽玲告诉《联合早报》，厦门的金砖氛围很浓，新加坡又聚集不少金砖国家科创人才，两地可以加强“金砖+”的交流。

她说，公司和厦门火炬高新区管委会合作的金砖海外创业大赛即将结束招募，目前70多个项目中约六成是印度企业，还有10多家俄罗斯企业，大赛计划于明年1月在新加坡进行总决赛。

【本文由厦门市委宣传部呈献，二之一】