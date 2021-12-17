新港首次合力粉碎涉“唱高散货”洗黑钱团伙 两地共10人被捕 包括港企业高管

来自 / 联合早报

发布 / 2021年12月17日 5:00 AM

香港警方财富情报及调查科联同证券及期货事务监察委员会昨天举行记者会，证实瓦解一个涉嫌以“唱高散货”手法图利的跨境造市及洗黑钱团伙。香港有九人落网，当局检获170万港元现金，并冻结银行户头约4800万港元资产。（中通社）
香港警方财富情报及调查科联同证券及期货事务监察委员会昨天举行记者会，证实瓦解一个涉嫌以“唱高散货”手法图利的跨境造市及洗黑钱团伙。香港有九人落网，当局检获170万港元现金，并冻结银行户头约4800万港元资产。（中通社）

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（香港／新加坡综合讯）新加坡与香港首次联合行动，瓦解一个涉嫌以“唱高散货”方式进行跨境造市及洗黑钱的团伙，在两地拘捕共10人，包括香港上市公司的高级管理层。

综合香港电台、《星岛日报》和路透社报道，香港证监会、香港警方联同新加坡金管局、新加坡警方开展此次行动，前天派出超过190名人员，在两地搜查了33个处所，其中在香港拘捕了九人，冻结约4800万港元（839万新元）存款，以及检获170万港元现金，在新加坡拘捕了一人，冻结约2500万港元资产。

我国金管局和警方证实一女子涉案被捕

新加坡金融管理局和警方昨天（12月16日）也发出联合文告证实，和香港警方联手调查这起“唱高散货”（pump and dump）骗局，在新加坡逮捕了一名涉案女子，行动中起获涉案的440万新元现金。这笔款项相信是诈骗团伙抛售股份后所获的收益。

据港媒报道，在新加坡被拘捕的女子是有关团伙的傀儡投资者，涉嫌进行大量不寻常买卖，推动有关股票成交量上升及推高股价。

香港警方财富情报及调查科高级警司郑丽琪昨天在记者会上说，该跨境造市及洗黑钱团伙今年初开始以“唱高散货”的形式操控市场，即利用社交平台吹嘘股票价格将会上升，诱使投资者高位买入，然后抛售股票获利，令投资者蒙受巨大损失。

在抛售股票后，不法集团将获取的利润迅速转移至空壳公司和其他银行户口，企图清洗黑钱。

郑丽琪说，除利用香港的证券户头操控股票买卖之外，不法集团还利用新加坡的证券户头，因此香港方面联同新加坡执法机构采取了此次行动。

香港警方财富情报及调查科高级督察梁家扬说，警方根据证监会转介作出调查，发现这个造市团伙主要针对香港三家上市公司，串通这些公司高层进行造市。

港证监会拒透露 三只涉案股票名称

他说，涉案的三只股票在短期内被犯罪团伙推高股价两倍至六倍，而犯罪团伙及涉案上市公司高层在大手沽货后，分别获利100多万港元至7000万元港元，总利润超过1.76亿港元。

香港证监会拒绝透露三家上市公司的名称，当地警方也拒绝透露被捕者的身份。有消息称，其中一名被捕者为龙皇集团创办人、名厨“帜哥”黄永帜。

香港证监会提醒民众在网上投资要小心求证，别误信所谓的内幕消息和投资贴士。

新加坡警方也提醒公众，在社交媒体或通信平台上收到买卖股票的建议时要特别小心，若在这些平台看到有人在协调股票的交易时也要有所警惕。

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