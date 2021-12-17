新港首次合力粉碎涉“唱高散货”洗黑钱团伙 两地共10人被捕 包括港企业高管

（香港／新加坡综合讯）新加坡与香港首次联合行动，瓦解一个涉嫌以“唱高散货”方式进行跨境造市及洗黑钱的团伙，在两地拘捕共10人，包括香港上市公司的高级管理层。

综合香港电台、《星岛日报》和路透社报道，香港证监会、香港警方联同新加坡金管局、新加坡警方开展此次行动，前天派出超过190名人员，在两地搜查了33个处所，其中在香港拘捕了九人，冻结约4800万港元（839万新元）存款，以及检获170万港元现金，在新加坡拘捕了一人，冻结约2500万港元资产。

我国金管局和警方证实一女子涉案被捕

新加坡金融管理局和警方昨天（12月16日）也发出联合文告证实，和香港警方联手调查这起“唱高散货”（pump and dump）骗局，在新加坡逮捕了一名涉案女子，行动中起获涉案的440万新元现金。这笔款项相信是诈骗团伙抛售股份后所获的收益。

据港媒报道，在新加坡被拘捕的女子是有关团伙的傀儡投资者，涉嫌进行大量不寻常买卖，推动有关股票成交量上升及推高股价。

香港警方财富情报及调查科高级警司郑丽琪昨天在记者会上说，该跨境造市及洗黑钱团伙今年初开始以“唱高散货”的形式操控市场，即利用社交平台吹嘘股票价格将会上升，诱使投资者高位买入，然后抛售股票获利，令投资者蒙受巨大损失。

在抛售股票后，不法集团将获取的利润迅速转移至空壳公司和其他银行户口，企图清洗黑钱。

郑丽琪说，除利用香港的证券户头操控股票买卖之外，不法集团还利用新加坡的证券户头，因此香港方面联同新加坡执法机构采取了此次行动。

香港警方财富情报及调查科高级督察梁家扬说，警方根据证监会转介作出调查，发现这个造市团伙主要针对香港三家上市公司，串通这些公司高层进行造市。

港证监会拒透露 三只涉案股票名称

他说，涉案的三只股票在短期内被犯罪团伙推高股价两倍至六倍，而犯罪团伙及涉案上市公司高层在大手沽货后，分别获利100多万港元至7000万元港元，总利润超过1.76亿港元。

香港证监会拒绝透露三家上市公司的名称，当地警方也拒绝透露被捕者的身份。有消息称，其中一名被捕者为龙皇集团创办人、名厨“帜哥”黄永帜。

香港证监会提醒民众在网上投资要小心求证，别误信所谓的内幕消息和投资贴士。

新加坡警方也提醒公众，在社交媒体或通信平台上收到买卖股票的建议时要特别小心，若在这些平台看到有人在协调股票的交易时也要有所警惕。