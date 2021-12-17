习近平与普京视频会晤 学者：中俄准同盟关系将进一步巩固

中俄进一步靠拢并可能加剧美国在乌克兰和台海两面受压。但受访学者都认为，美国面临两线作战概率不高，因为中俄都不希望真正与美国形成新冷战关系。

俄罗斯陈兵乌克兰边境及台海持续紧张之际，中俄元首前天（12月15日）举行今年二度视频会晤，中国国家主席习近平会上不点名批评美国打着“民主”“人权”的幌子横加干涉中俄内政，呼吁中俄开展更多联合行动，并更加有效维护双方安全利益。受访学者认为，这预示着中俄准同盟关系将进一步巩固。

两国元首会上也相互送暖，习近平表示支持俄罗斯，向美国和北约争取西方军事联盟不进一步向东扩张等保证；普京则表示明年2月将访华，并出席被部分西方国家外交抵制的北京冬奥开幕式，强调反对将体育政治化。

中俄进一步靠拢并可能加剧美国在乌克兰和台海两面受压。但受访学者都认为，美国面临两线作战概率不高，因为中俄都不希望真正与美国形成新冷战关系；俄罗斯也不会在乌克兰轻举妄动，更多是摆出强硬姿态争取政治利益。

据新华社、央视等报道，习近平前天下午在北京同普京举行视频会晤时，以“老朋友”称呼普京，还说当天是两人今年第二次视频会晤，也是2013年以来第37次会晤。

针对普京之前形容中俄关系是“21世纪国家间协作的典范”，表示坚定支持中国捍卫本国核心利益，反对离间中俄的企图，习近平会上表示高度赞赏。习近平并指出，中俄双方要加强在国际事务中的协调和配合，坚决反对披着“多边主义”和“规则”外衣的霸权行径和冷战思维。

中国副外长乐玉成会后受访时透露前天的会晤时长一个半小时，普京表示期待出席北京冬奥开幕式，以此体现对中国办会的支持和俄罗斯反对将体育政治化的立场。

乐玉成并加码形容习近平和普京是“名副其实的好朋友、老朋友、真朋友”，刻意凸显习近平上月中在中美元首会晤上仅称呼美国总统拜登“老朋友”的差距。

中国人民大学国际关系学院教授成晓河接受《联合早报》采访时说，美国目前对中俄采取区别政策，以离间中俄关系，“对中国是打，对俄罗斯是又打又拉（拢）”，中俄元首此次会晤旨在展示两国的团结。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时则说：“（此次会晤）显然就是想加强准同盟的关系，共同应对来自美国及美国盟友的压力。”

另据彭博社、路透社等报道，俄罗斯总统外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）前天会后在记者会上透露，习近平形容中俄虽未结盟，但“双方的有效程度甚至超过这个（结盟的）水平”，释放出中俄虽无结盟之名，但有结盟之实的明确信号。

乌沙科夫也说，习近平会上向普京表达对美国在印太地区活动的关切，包括其与英澳成立三边安全伙伴关系（AUKUS）破坏地区核不扩散的基础。中俄元首并对AUKUS这类新成立的军事联盟表达“负面看法”。

乌沙科夫表示，普京会上并提及俄罗斯争取从西方获得有约束力的安全保障，得到习近平的理解与支持。

成晓河分析，中俄过去几年频密展开军事合作及外交协调，早已结成事实上的同盟，“没有一纸条约是便于双方采取更灵活的政策……中俄之间的关系不是同盟，胜似同盟。”

他指出，中俄通过前天会晤也进一步加强在经贸能源等方面的合作，两国准同盟关系料将由此变得更实质稳固，也更可持续。

李明江则分析，中俄之间其实尚有战略疑虑和猜疑，两国的准联盟并非铁板一块。“中俄都不希望被美国认为是美国的第一号敌人。如果美国把战略重点放在俄罗斯，那中国的压力就小了。俄罗斯恐怕有同样的想法。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）