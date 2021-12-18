参议院投票通过 资深外交官伯恩斯将出任美国驻中国大使

（伦敦／巴黎综合讯）美国驻中国大使的职位空缺逾一年后，美国参议院周四（12月16日）投票，通过了尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）担任该职的任命。

综合路透社和法新社消息，参议院以75票赞成、18票反对的结果通过这一提名。

白宫今年8月20日发声明称，美国总统拜登决定提名伯恩斯为美国新任驻华大使。白宫声明当时称，伯恩斯曾长期担任职业外交官，曾担任副国务卿、驻希腊大使、驻北约大使等职务，现为哈佛大学肯尼迪政府学院外交和国际关系教授，会说流利法语，熟悉阿拉伯语和希腊语。

现年65岁的伯恩斯是资深外交官，此前在美国政府从事外交工作27年，先后担任白宫国家安全委员会俄罗斯、乌克兰和欧亚事务高级主任，国务院发言人等职。2005年至2008年，出任美国国务院负责政治事务副国务卿。

美国驻华大使这一职位长期以来是由前政治人物担任，而不是经验丰富的外交官。伯恩斯担任美国驻华大使，被认为标志着此职位角色的转变。在持续恶化的中美关系下，伯恩斯作为驻华大使将面对前所未有的挑战。

伯恩斯对华态度强硬，他在参议院的提名确认听证会上说，北京必须停止“在新疆的种族灭绝、在西藏的侵权行为，以及对台湾的霸凌”。

他还说“我们的责任是让台湾成为一块难啃的骨头”，认为美国必须加倍努力，防止台湾被收回。