中国房地产大亨 身家共缩水超过628亿元

（华盛顿／伦敦综合讯）彭博亿万富豪指数显示，在政府整顿企业举债狂潮的背景下，中国房地产公司的老总们今年身家总计缩水超过460亿美元（628亿新元），至少是2012年以来最糟糕的一年。

据彭博社报道，在中国房地产大亨中，恒大集团创始人许家印今年的财富缩水了172亿美元，在2021年全球财富缩水榜上名列前茅。

在恒大未能履行义务被惠誉贴上违约标签后，其债券与股票价格均接近纪录低点。

香港中文大学经济学副教授庄太量说，得益于高杠杆下的激进扩张，中国的房地产行业过去20年增长得非常快，促进了中国的财富增长，随着银行信贷额度的下降，发展势头肯定会放缓。他认为，中国正在实现经济转型升级，未来房地产的主导地位将会下降。

另据英国《金融时报》引述官方资料称，一家被指定受理恒大民事诉讼的中国法院，已经接下367宗案件，起诉时间在8月24日至12月9日期间，索偿总额840亿元人民币（179亿新元）。法院记录显示，索偿的债权人包括40多家银行、国有建筑公司、信托公司等，其中一些案子甚至涉及到酒店、金属贸易商和制药公司这些非传统债权人。

报道引述一匿名的恒大高管称，该公司资源有限，无力偿还这么多债权人，将会交由法院来决定获得偿还资金的人选及相应金额。

涉及恒大集团其关联公司案的一审民事诉讼，目前在广州市中级人民法院集中处理。

知情人士称，中国官方要求恒大在春节来临之前先解决各地项目拖欠农民工工资问题，以免影响社会稳定，让农民工安心过年。

财经智库REDD也报道说，中国房地产公司世茂集团已告诉信托公司，计划支付其第四季到期的公开发行债券和利息。消息人士并称，世茂还计划在春节前支付农民工工资。