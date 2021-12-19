民进党政府强力宣导“四个不同意”全达标 台湾四大公投国民党溃败受重挫

受访学者分析，本次公投41%的低迷投票率显示，中间选民既没被说服也没兴趣投票；被操作成蓝绿对决的公投，反映出蓝绿基本盘的差距已急缩到4%，又更凸显中间选民是未来的蓝绿必争之地。

台湾四大公投结果出炉，民进党政府强力宣导的“四个不同意”全达标，在野的国民党溃败重挫。受访学者分析，本次公投41%的低迷投票率显示，中间选民既没被说服也没兴趣投票；被操作成蓝绿对决的公投，反映出蓝绿基本盘的差距已急缩到4%，又更凸显中间选民是未来的蓝绿必争之地。

台湾昨天就四项政策议题举行公民投票，包括反对进口含“瘦肉精”莱克多巴胺的猪肉（简称反莱猪）、珍爱藻礁、重启第四座核能电厂（简称重启核四），以及公投绑大选。

合格选民有1982万5468人，据规定公投案必须获得超过四分之一的同意票、即495万6367票，且同意票须多于不同意票才算过关。

昨天全台天气转冷影响了投票意愿，加上一般民众关注度本来就不高，导致四案投票率都只介于41.08%到41.09%，结果在晚上8时左右出炉，比预估时间提早两小时。

据台湾中央选举委员会统计，四项公投案的同意票和不同意票都没超过25%或495万票，重启核四的同意票与不同意票差距最大，为380万4755票对426万2451票；反莱猪公投的同意票与不同意票最接近，为393万6554票对413万1203票。

主张四个都同意的国民党主席朱立伦，昨晚在记者会上面色凝重向全民和党员道歉，强调自己须负责，并呼吁要找回战友“不要再去找战犯”。

台湾总统、民进党主席蔡英文则表示，这次公投传达台湾人民希望走向世界、支持能源转型、重视生态环保、期待公共政策透明、被理性讨论的明确信息。她也承诺政府绝不会对藻礁保育和食安打折扣。

国民党“战斗蓝”召集人赵少康发声明说，四案的投票结果也跟历来民调数据完全不同，“蔡政府用人民的钱大手笔宣传、洗脑的策略似乎奏效”。他呼吁支持者擦干眼泪，为台湾的未来继续努力。

第三大党民众党也发声明指出，多数选民并没有因蓝绿两大党的极端主张而出门投票，各政党都应对此结果戒慎恐惧。

学者：领导统御及动员能力 蔡英文远胜朱立伦

时事评论员、中国文化大学广告学系主任钮则勋教授向《联合早报》指出，本次公投显示蔡英文的领导统御能力以及号召动员的政治能量，都远胜朱立伦。

他认为，经此一战，蔡英文已避免提前当跛脚鸭总统，行政院长苏贞昌也稳住了位子，可能重燃竞逐总统大位的企图心。而朱立伦的政治魅力和领导能力“持续探底”，若三周后的台中立委补选战无法让国民党扳回一城，很可能面对党内逼宫压力。

不过，蓝绿在四案中的平均票数呈现48对52的4%微差结构，钮则勋指出，未来选战仍有悬念，蓝绿双方都须争取中间选民，思考如何激起中间选民的热情。

他认为，朱立伦必须改变公众认为他“私心自用”，准备自己选总统的观感，承诺无私辅选；国民党也必须提升战力和推出更多有魅力的战将。

铭传大学网路声量新媒体研究中心主任杜圣聪也认同说，这次蓝绿对决呈现出的蓝绿支持者结构，已从上届总统选举的“四六比”急剧缩减到只有4个百分比，支持蔡英文总统的817万票也已腰斩到400多万票。“民进党倾全党之力打公投战，为何投票率这么低？动员能量衰退那么多？”

学者：中间选民以麻木和无视沉默抗议

他认为，“中间选民正在用麻木和无视进行沉默的抗议”，公投战显示中产阶级和年轻世代越来越冷漠，执政党抢占的话语权虽大，“催票和圈粉的能力”却很有限。“仔细来看，这是两党都输、人民也麻木的三输赛局。”

他指出，在绿大于蓝却只有微差的选民结构下，更擅长打选战的民进党，估计还会在未来的选举中占优势，但蓝绿的挑战都是重拾中间选民的信任感和热情，未来谁能争取到“百分之三到五”的年轻票，就能随时翻转选盘。

（记者是《联合早报》台北特派员）