上海讲师被举报事件持续发酵 受访学者：高校有必要设“圈层”给予讨论课题空间

官媒《环球时报》前总编辑胡锡进前晚则发文提出，举报以及相关处理都应尽量在校园内部解决，不轻易捅到舆论场上。

上海高校讲师质疑南京大屠杀死亡人数遭学生举报事件持续发酵，并再次引起“文革回潮”的议论。官媒《环球时报》前总编辑胡锡进前晚则发文提出，举报以及相关处理都应尽量在校园内部解决，不轻易捅到舆论场上。

上海震旦学院一名女讲师在课堂上质疑南京大屠杀遇难人数的视频本月14日被学生曝光后，掀起网上的讨伐声浪。《人民日报》和央视等中国官媒16日发声，斥责该名讲师“质疑历史真相，枉为人师”“无知无德怎配指导下一代”。

震旦学院同日晚上宣布开除涉事女讲师，但舆论争议并没有平息，而是出现两种对立声音。16日当天，有自媒体依据完整视频呈现的内容为这名讲师喊冤，还有自媒体批评学生恶意举报讲师的行为是文革之风重现。这些文章目前均已被删除。

还有网民人肉搜索涉案学生的联系方式，发辱骂短信向他“问候全家”。该涉案学生的支持者也在微博上开火，反批支持讲师的网民是“精日分子”“站在爱国同胞的对立面”。

教师对举报有抵触情绪 容易被拿到舆论场上泛化

在舆论雪球越滚越大之际，胡锡进前晚在微博发文称：“学生举报老师，这个现象争议很大，也确实敏感”。

胡锡进写到，之前一段时间，一些教师在课堂上宣扬西方价值观，误导学生，危害很大，不能不治。但近段时间，一些教师希望校园里的气氛能宽松些，他们对举报有抵触情绪，也是一种实情，而且这种情绪很容易被拿到舆论场上泛化。

中国高校教师因学生举报而遭批评、警告甚至开除的例子并不鲜见，过去三年来被公开报道的至少有五次。最近的一次发生在今年11月，湖南城市学院马克思主义学院教授李剑因一句“日本人精益求精”被学生举报，被校方调到图书馆工作。

胡锡进认为，校方要有勇气依规依法公正处理每一起举报，“该保护的学术空间必须保护，该纠正的个别教师错误教学和错误价值导向必须纠正”。

他认为，该教师没有讲到南京大屠杀遇难者人数争议的背景，是日本要否定南京大屠杀，因此被学生怀疑“精日”，“该校已经开除那名教师，说明他们认定了事情的严重性”，一些人如果不接受，应该冲着校方的决定去开展讨论。

胡锡进称，举报以及相关处理一上舆论场，很容易导致“群声对抗”。舆论场喜欢绝对肯定或处以“极刑”，被争议者或是恶人，或是英雄，“这是价值观撕裂、对撞的产物”。然而，社会不能遇事就拿出不同方向的最严厉尺子衡量，然后谁一发言，就必须先站队，“这对社会团结不利，对社会保持内部活力不利”。

胡锡进也强调，社会要习惯有争议，“众声喧哗总比万马齐喑好”。但争议不能冲击底线，不能成为公正断案的决定性压力，更不能成为人肉这种违法背德损招泛滥的驱动力。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强接受《联合早报》访问时分析，此次事件引起这么大的余波，主要是因为部分人，尤其是有知识的人群有一种恐惧感，担心“文化革命那种举报又会再现”，若这种举报行为得到广泛鼓励，“人人都可能成为这个老师”。

谭刚强认为，高校教育的意义在于推动学生的创新思辨能力，此次事件是对教育部门的警钟，提醒他们必须给高校设下一个“圈层”，一些在校外不能谈的敏感课题在校内应该有讨论的空间，才能让教师有勇气继续探讨问题。若教师只会照本宣科，“真正伤害的不是老师，也不是学校，而是下一代人，他们的思维可能变得更简单”。

争议视频被指遭学生恶意剪辑

上海讲师质疑南京大屠杀死亡人数的视频出现两个版本。最早发布的近一分钟版本被指遭学生恶意剪辑，5分半钟的完整视频16日起在网上流传。

14日曝光的剪辑版视频截取了女讲师三段受争议的观点，表面上看来容易被解读为是在否定南京大屠杀。

她说：“当年侵华日军到底在南京屠杀了多少人？‘30万人’是没有数据支持的。”

她也指出：“死的是谁，有名有姓的是谁，如果你没有名没有姓没有身份证号，你这个30万只是中国历史小说写作的一个概述。”

她总结时提醒学生：“不应该永远去恨，而应该是去正视这段历史，反思一下战争是怎么来的。这才是最重要的。”

完整版视频还原了女讲师的论述；女讲师第一句话先说：“当年日军确实在南京做了反人类的行为。”这句话在学生最初曝光的视频中并未出现。

至于大屠杀中的死亡人数，这名讲师说：“最糟糕的是，国民党政府在这些死难者家人还活着的时候，没有将所有死难者名字全部记录下来”，导致有很多版本数据。

她以犹太人被德国纳粹屠杀为例，称所有死亡的犹太人都有姓名记载，因此可以真实地统计出被屠杀的人数，以强调学术严谨的重要性。

完整的视频中还能听见摄像的学生频频发出窃笑。该学生以得意的口吻低声说：“我要把这段发到微博上去，举报她。”当讲师说到“战争是怎么来的？”，学生低声重复了一遍，暗笑出声然后说：“可以可以可以。”

（记者是《联合早报》北京特派员）