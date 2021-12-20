港立法会地区直选投票率仅三成

香港昨天举行修改选举制度后的首次立法会选举，地区直选的投票率预料只有三成左右，较上届的近六成投票率大幅减少。有受访学者指出，投票率低反映新一届立法会的认受性低，新任议员有必要加强与市民沟通。

消息指出，香港特首林郑月娥今天会前往北京展开述职行程，并在本周三获中国国家主席习近平接见，汇报香港最新情况。

另据港媒“香港01”报道，北京当局最快会在今天公布新一份《白皮书》，料谈及香港未来政制发展。这是北京事隔近八年后再次发表《白皮书》，或预示香港“一国两制”下半场走向。

香港新一届立法会选举原定在去年举行，但因为疫情押后一年至昨天才举行。这次选举一共有153名候选人竞逐90个议席，当中包括选委界别40席、功能组别30席及地方直选20席。

在新选举制度之下，候选人入闸要先获得至少10名选委提名，再通过由政务司司长李家超主理的资格审查委员会确认。传统民主派如民主党、公民党、民协早前已宣布“缺席”本届选举，参选人仅有约13人自称属于非建制派，包括一些曾是泛民人士。

由于民主派的集体杯葛，投票率高低成为了本次选举的最大焦点。连日来，港府高官不断催票，市民更首次可在选举日免费乘搭交通工具。因应疫情未能通关，港府也设立三个边境票站，供在中国大陆的港人“入境”投票后，返回大陆豁免检疫。

香港特首林郑月娥昨早投票后指出，这次是香港完善选举制度后的首场立法会选举，市民应踊跃投票，但当局不会预测最终的投票率。

她说：“投票率受很多因素影响，包括政治、社会、经济环境，在此我可以保证所有同事都会谨守岗位，来办好这个选务，希望今次换届立法会选举，既是一个公平、公开、公正、廉洁的选举，也是一个高效、具人性化的选务安排。”

《联合早报》记者走访多个投票站观察所见，票站运作大致顺畅，不少市民一早就来投票，但选举气氛仍然无法与前年的区议会选举相比。前年选民需要轮候近一小时才能投票，昨天选民只用约10分钟即能完成投票。

有投票的市民受访时表示，投票是希望尽公民责任。但也有年轻人指出，泛民在新选举制度下无法参选，本届立法会选举并不是真正的选举，故无意投票。

资料显示，香港上一届（2016年）立法会选举地方选区的投票率为58.28%。本届选举的投票时间到昨晚10时30分结束；截至昨晚9时30分，全港地方选区整体只有约130万人投票，投票率为29.28%。。

学者：民意认受性偏低 议员应开拓渠道接触市民

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，今年立法会选举投票率偏低是在预期之内，主要因为地区直选的议席从占一半的35席减少至20席，选举气氛减少，选民投票意愿不大。

此外，主流泛民不参与这次选举，而参选的候选人质素普遍一般，政纲主张又不突出，难以吸引选民。“我知道有一些温和的泛民选民本来也想出来投票，但因为没有心仪的候选人，于是选择不投票。”

陈伟强指出，由于大部分选民不投票，新一届立法会的民意认受性会很低。他认为，当选的立法会议员上台后，应该开拓更多渠道与市民接触，尤其是地区直选的议员，更有必要多到地区聆听不同声音。