寻求促进中国与达赖喇嘛等人对话 拜登任命副卿泽亚协调西藏问题

受访学者说，拜登政府此时公布这项任命，意在强化其外交制裁北京冬奥开幕式的合理性，也凸显拜登政府在人权问题上的对华攻势，为中美关系增添不确定性。

美国周一宣布任命副国务卿泽亚（Uzra Zeya）为西藏问题特别协调员，以寻求促进中国与西藏精神领袖达赖喇嘛以及西藏流亡政府民选领导人之间的对话，在中美全面对抗之际加大打“西藏牌”的力度。

受访学者说，拜登政府此时公布这项任命，意在强化其外交制裁北京冬奥开幕式的合理性，也凸显拜登政府在人权问题上的对华攻势，为中美关系增添新的不确定性。

美国国务院官网前天发布国务卿布林肯的声明，宣布指定负责民事安全与民主和人权事务的副国务卿泽亚，即时兼任西藏问题特别协调员，形容此任命表明拜登政府致力于促进藏人人权。

布林肯指出，泽亚将协调美国政府关于西藏问题的政策、计划和项目，也将促进尊重藏人的人权和基本自由，包括他们的宗教或信仰自由。

声明还称：“具体而言，她将促进中华人民共和国政府与达赖喇嘛、他的代表或民主选出的西藏领导人之间无先决条件的实质性对话，以支持通过谈判达成西藏问题协议。”

布林肯发推文时加码称：“西藏人民正面临人权侵犯，他们的生计和环境正面临挑战。”

批评美干涉内政 中国将捍卫主权发展利益

曾担任职业外交官长达27年的泽亚，今年7月中宣誓就职副国务卿。她昨天发推文对兼任新职表示很荣幸，承诺将致力于促进对藏人人权的尊重，并协助保护他们的宗教、文化和语言遗产。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上，称西藏过去70年社会和谐、经济繁荣、宗教文化事业蓬勃发展，“根本用不着美方一些人‘操心’，更轮不到美方指手画脚。”

赵立坚并批评美国设立西藏事务特别协调员干涉中国内政，中国坚决反对，从来不予承认。他并敦促美国停止利用涉藏问题干涉中国内政，强调中国将继续采取一切必要措施，坚决捍卫自身主权安全发展利益。

西藏问题特别协调员一职在特朗普政府就任头三年一直悬空，直到去年10月才由国务院民主、人权暨劳工局助卿戴斯卓（Robert Destro）出任该职。相比之下，拜登政府执政未满一年就作出任命，令外界格外关注。

拜登政府打“西藏牌”有迹可循

拜登政府打“西藏牌”早已有迹可循。布林肯今年7月底访问印度期间，就曾短暂会见了达赖喇嘛的代表，当时引起中国外交部的反对。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时说，“西藏牌”目前已成为拜登政府上台后对中国人权攻势的一部分，“拜登政府现在在人权问题上，其实比特朗普政府还更严厉，也更具进攻性。”

朱锋认为，拜登政府任命西藏问题特别协调员，旨在进一步强化其外交制裁冬奥的合理性，“（凸显）中国的人权问题很严重，有这层考虑。”

他预期，拜登政府未来势必与西藏流亡政府领导人有进一步接触，甚至邀他访问白宫，也将联合盟友打“西藏牌”。但他认为，西藏问题的关注度将不如新疆、台湾，大规模西藏人权运动由此重新兴起的可能性不大。

另一方面，86岁的达赖喇嘛上月10日在印度参与一场东京主持的线上记者会时，曾表示没有与中国国家主席习近平会面的计划。中国外交部发言人汪文斌同日回应称，中国政府和达赖喇嘛接谈的大门始终敞开，但只能谈他的个人前途问题，而不是西藏问题。

不愿具名的中美关系学者受访时分析，达赖喇嘛有生之年与中国政府恢复对话的可能性不大，“双方关系其实都已经很决裂……现在中国大陆非常反对（达赖喇嘛的中间道路主张），立场不会因为美国设西藏专员就松动，这是不可能的。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）