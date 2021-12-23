与新任总理朔尔茨通话 习近平吁德国发挥积极影响稳定中欧关系

受访学者指出，近期德国国内出现不少矮化中德经贸合作重要性的舆论，中德领导人此次通话旨在对两国共同利益，以及双边关系未来走向进行再确认，避免趋向负面甚至部分脱钩的方向。

中欧战略竞争近期持续升级之际，中国国家主席习近平前晚首度同德国新任总理朔尔茨通话，表示希望德国继续为稳定中欧关系发挥积极影响，持续为中欧关系注入稳定性和正能量。受访学者认为，此番谈话透露中国尝试管控中欧分歧的意愿。

习近平在通话中也表示，中德要保持高层引领的优良传统，坚持通过对话解决地区热点问题，坚决反对各种形式的霸权行径和冷战思维，为后默克尔时代的两国关系定调。

受访学者指出，近期德国国内出现不少矮化中德经贸合作重要性的舆论，中德领导人此次通话旨在对两国共同利益，以及双边关系未来走向进行再确认，避免趋向负面甚至部分脱钩的方向。

据中国外交部官网发布的消息，习近平前晚在通话中再次祝贺朔尔茨就任德国总理。习近平强调，中欧是全球两大独立自主的力量，有着广泛战略共识和共同利益；中欧要坚持相互尊重、互利共赢原则，确保双方关系始终健康稳定发展。

习近平：近年中德合作一直是中欧合作“领头羊”

习近平也强调，近年中德合作一直是中欧合作的“领头羊”，希望德国继续为稳定中欧关系发挥积极影响，持续为中欧关系注入稳定性和正能量。

中欧今年关系持续紧张，双方3月因新疆人权问题交恶并相互制裁，欧洲议会随后在5月无限期冻结历时七年谈成的中欧投资协定。欧盟本月则宣布3000亿欧元（约4620亿新元）的“全球门户”计划，旨在与中国的“一带一路”倡议分庭抗礼，引发中国官方警惕。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建接受《联合早报》采访时说，欧洲目前在中美博弈下调整对华政策，以维护自身利益，同时改变过去中欧合作原则上搁置政治分歧的做法，有意把双方政治上的矛盾分歧引入经贸等其他领域。

崔洪建说，中国领导人前天在通话中表达了想与德国和欧洲延续伙伴关系的意愿。他认为，中国其实不反对良性竞争，全球门户和一带一路之间也并不必然构成恶性竞争，两项倡议仍有良性竞争及合作前景。

他认为，中欧目前尚须回归务实，在无意改变对方基本政治和社会制度的前提下，寻求合作并管控分歧。

习近平前晚也呼吁中德应坚持以务实态度积极推动两国互利合作，强调两国经济都从对方发展中获益良多。习近平也表示，中德要保持高层引领的优良传统，发挥双边对话合作机制作用，特别是要用好中德政府磋商机制，推动各领域合作发展。

路透社引述德国政府前天发声明称，朔尔茨和习近平当天在电话中讨论了深化双边关系的问题。两人还讨论了德中经济关系、中欧关系发展，以及其他国际议题。

据德国《经济周刊》此前报道，朔尔茨今年10月中曾向北京传话，表达他上任后德国对华政策不会发生根本变化，意味着新政府会延续默克尔对华的务实路线。朔尔茨本月8日正式就任德国总理后，习近平和中国总理李克强分别致电表示祝贺。

不过，在德国三党组织的新政府中，绿党联合党魁贝尔伯克本月初出任新外长前，曾表明要以人权为外交核心，并通过“对话和强硬立场”来处理中国事务，与社会民主党的朔尔茨立场不一。

崔洪建预期，新政府内部的磨合，短期可能会外溢到中德关系上。“在一些技术层面上有时候可能会出现故障，比如说德国外交部可能会（对中国）提人权问题、其他问题，说一些比较难听的话。”

但他认为，中德关系“底牌稳固”，德国三党在联合执政协议中也表明会延续中德政府磋商机制，相信这个默克尔政府的对华政策遗产，有助于增进新政府与中国的合作互信。

（记者是《联合早报》重庆特派员）