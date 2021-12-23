学者：下届港特首人选 北京最快明年1月中后期表态

香港将于明年3月举行新一届行政长官选举。中国国家主席习近平昨天接见香港特首林郑月娥时对特区政府的工作充分肯定，令人关注北京是否支持林郑月娥连任。

有学者认为，习近平并无使用强烈用词点名赞扬林郑，相信北京最快要到明年1月中后期才会对下一届特首人选有所表态。

林郑月娥本周一前往北京述职，向国家领导人汇报香港经济、社会和政治方面的最新情况。

习近平充分肯定特区政府工作

习近平昨天下午接见林郑月娥时表示，一年来香港由乱到治的局面，不断巩固，局势不断向好发展，疫情防控成效明显，经济逐步复苏，社会安定。林郑月娥领导特区政府依照全国人大有关决定和人大常委会有关立法，对香港选举制度作出系统性修改完善，成功举办选委会选举和立法会选举，推动符合香港实际的民主发展，迈出坚实步伐。坚决执行《香港国安法》，依法止暴制乱，拨乱反正，维护法治权威和尊严。采取积极措施推动特区融入国家发展大局，全面深化与大陆交流合作，“中央对你们的工作是充分肯定的。”

习近平说，在新制度下，香港选举委员会选举和立法会选举都取得成功，广大香港同胞当家作主的民主权利得到体现，爱国者治港原则得到落实，社会各阶层各界别广泛均衡参与的政治格局得到确立，时间证明新制度符合一国两制原则，符合香港实际，为确保一国两制行稳致远，确保香港长期繁荣稳定提供了制度支撑，“是一套好制度”。

中国国务院总理李克强昨早接见林郑月娥时也称赞，今年以来，林郑月娥带领特区政府稳健施政，有效的防控疫情，促进经济恢复，中央政府充分肯定她和特区政府的工作。

李克强表示，中央将继续全面贯彻“一国两制”“港人治港”与高度自治的方针，完善特别行政区与《宪法》和《基本法》相关的义务和职责，全力支持特别行政区及行政长官施政。

林郑月娥去年述职受疫情影响，要押后至今年1月底以视像形式进行。这次述职是她在本届政府任期内的最后一次。外界关注北京会否表态支持她连任。

林郑昨晚会见记者，被问到被否以特首身份做好明年3月的特首选举工作时，称一直会担任第五届特首至明年6月30日，任内特区事务都由她处理。记者追问是否不会以选举参与人的身份参与选举，林郑仅表示“我已经答了你的问题”。

全国港澳研究会副会长刘兆佳接受《联合早报》访问时认为，对比上一次述职，习近平这次并没有使用强烈的用词点名赞扬林郑月娥，是不希望在现阶段对下任香港特首人选，为外界提供任何信息或暗示。相信北京最快要到明年1月中后期才会对下一届特首人选有所表态。

他说：“中央知道很多香港人都想从中寻求蛛丝马迹，看林郑月娥有没有连任机会，或有其他人选在考虑中，所以习主席这次的说法，根本不想让人有机会去作下任特首人选猜测。”

刘兆佳强调，习近平这次的讲话重点是放在阐述中央政府对香港新政策的正确性，并对新政策的实施所取得的成果表示欣慰。