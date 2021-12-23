中国教育部要求作业校外培训和游戏“让路” 保障学生睡眠

（北京综合讯）中国教育部继续加强中小学生的睡眠管理，教育部基础教育司司长吕玉刚昨天称，要着力解决中小学生睡眠不足的问题，作业、校外培训、网络游戏都要为保障学生睡眠“让路”。

据中国教育新闻网发布的信息，吕玉刚在发布会上说，要保证中小学生的睡眠时间，对“三个时间”作出规定，包括中小学生每天必要睡眠时间、学校作息时间、学生就寝时间，要求小学生每天睡眠时间为10小时、初中生为九小时、高中生为八小时。

他说，要防止干扰，落实三个“中断机制”，即作业、校外培训、游戏都要为学生睡眠“让路”，个别学生经过努力，到就寝时间仍未能完成作业的，家长应督促按时就寝不熬夜，教师要加强分析和辅导，积极帮助完成作业有困难的学生。

关于手机管理，吕玉刚强调，要防止学生过度使用手机，损害视力健康，影响专心学习，导致沉迷网络和游戏等问题，手机管理要纳入学校日常管理之中，并制定具体办法。

中国教育部今年4月公布了对10省市的调查结果，显示中国小学生、初中生平均睡眠时长分别为9.5小时和8.4小时，不同程度存在睡眠不足的问题。

教育部4月印发《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，要求各地各校要通过多种途径加强宣传教育，大力普及科学睡眠知识。