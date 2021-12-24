给供应商信件含涉疆内容 遭中国网民痛批后英特尔致歉

（北京综合讯）因要求供应商产品不得来自新疆而引发中国舆论批评后，美国芯片巨头英特尔发出致歉声明，但强调涉疆表述仅为合规，反倒引起中国网民质疑该公司道歉的诚意。

英特尔昨天（12月23日）在社交平台上说，公司对于此事给中国客户、合作伙伴和公众带来的困扰深表歉意，但也说他们尊重该问题在中国的敏感性，并称“作为一家跨国公司，我们置身一个不断发展变化和纷繁复杂的全球环境，我们应当以审慎的态度应对和处理”。

英特尔解释，公司发出含涉疆内容的公开信，初衷是确保遵守美国法律，“但这封信在我们所珍视的中国合作伙伴中引起了诸多的疑问和顾虑，我们深表遗憾”。公司也声称，信中的关于新疆的段落只出于表述合规合法的初衷，该公司没有其他意图，也无意就此事表达立场。

英特尔去年有26%的收入来自中国市场。

许多中国网民痛批英特尔并非真诚道歉，在留言板上写道：“明明是挑衅，怎么成了道歉”“意思大概是我想跟中国客户做生意，但是我不敢违反美国的法规”。“英特尔致歉声明有诚意吗”也在昨天傍晚6时许冲上微博话题榜第三名。

中国外交部发言人赵立坚在外交部例行记者会上回应时说：“希望有关企业尊重事实，明辨是非。”他指出，中国已多次强调，有关新疆地区强迫劳动等说法，完全是美国反华势力炮制的谎言，目的是抹黑中国形象，破坏新疆稳定，阻遏中国发展。

赵立坚也说，新疆的民众勤劳勇敢，新疆的产品质量优良，个别企业如果选择不用，也是他们的损失。

这起事件的起因是，英特尔在信件中列出对供应商的期望，包括禁止任何形式的贩卖人口或非自愿劳工行为，并说公司须确保供应链不使用来自新疆的劳工、采购产品或服务。

早前担任英特尔旗下品牌“酷睿”代言人的中国艺人王俊凯之后就通过工作室微博账号，宣布解除与英特尔品牌一切合作关系。王俊凯工作室在声明中写道：“国家利益高于一切！”