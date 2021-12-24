声援被举报讲师宋庚一 湖南教师李田田“被关进精神病院” 家属称“强制送院”是误会

（香港／长沙综合讯）湖南怀孕教师李田田星期日（19日）发出求救信息，称自己被强行关进精神病院，引发舆论关注。其家属回应称，是家人送其去医院检查治疗，网上流传的“强制”送院属于误会。

李田田此前曾公开声援在课堂上称“南京大屠杀30万人死亡”缺乏数据支持的上海震旦学院教师宋庚一，后者被学生拍片举报后遭校方开除。

据《明报》报道，李田田为湖南永顺县桃子溪小学老师，她上周五（17日）在微博发贴文，称作为同行，认为宋庚一的讲课内容没有问题，有问题的是她的学生、开除她的学校、官方报道，以及沉默的知识分子，并为“这群乌合之众的学生感到悲哀”。

时隔两日后，李田田19日在微信透露，永顺县教育体育局和公安局、医院人员登门，以她精神有问题为由，要求她住院打针接受治疗。

她说，“我已被迫得走投无路，如果真是死了，那就是一尸两命”，又称十几人上门将她强行带走送院，并曾被问及关于声援宋庚一的贴文。

李田田的男友王先生称，女友平时没有异样，无需入住精神病院，又称她已怀孕四个月。《明报》此后未能再联络上王先生，据指他被警告不要接外界电话、不要接触其他人。

李田田2019年曾发文《一群正被毁掉的乡村孩子》，质疑小学疲于应对上级检查，教师无法安心教学，结果被县政府要求删除，深夜进城说明情况，最终演变成全国关注的事件。包括《人民日报》在内的多家官媒当时力挺李田田，并提醒当地“不能对敢于说真话的人进行打击报复”。

李田田此次发出的求救信息在网络发酵，《环球时报》前总编辑胡锡进发文称，李田田是否被送进精神病院，这当中是否有什么隐情，需要当地官方给出信息。

湖南红网官方微信号“观潮的螃蟹”昨天发文称，李田田的母亲和姐姐分别就事件发声，称李田田长期患有抑郁症且近期病情加重，家人是出于关心送其去医院检查治疗。亲属又称，网上流传的“强制”送院属于误会，希望大家近期不要打扰，让她安心养病。