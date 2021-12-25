拜登签署法案禁进口新疆商品 中国外交部批：恶意诋毁粗暴干涉内政

美国总统拜登周四（12月23日）将“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，中国外交部发言人昨天指该法案罔顾事实真相，恶意诋毁中国新疆人权状况，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。

具有中国官方背景的微信公号“牛弹琴”昨天发文建议，新成立的中国稀土集团的出口部门可在新疆注册，还有其他一些美国所需的、无可替代的原材料、药材、抗疫产品等，都打上新疆标签，可破美国荒唐的反华禁令。

根据拜登签署的“维吾尔强迫劳动预防法案”，美国将禁止从新疆进口产品，包括全部或部分在新疆维吾尔自治区开采、生产或制造的产品，重点禁止进口新疆番茄、棉花以及太阳能电池板的关键原材料多晶硅。

中国外交部昨天迅速对拜登签署这一法案作出回应。外交部发言人称，所谓新疆地区存在“强迫劳动”和“种族灭绝”，完全是反华势力炮制的恶毒谎言。新疆经济发展和社会安定举世公认，各族人民安居乐业有目共睹。美方反复借涉疆问题造谣生事，实质是打着人权的幌子搞政治操弄和经济霸凌，企图破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展。

发言人强调，美方行径完全违背市场规则和商业道德，只会破坏全球产业链供应链稳定，扰乱国际贸易秩序，损害美自身利益和国家信誉，纯属搬起石头砸自己的脚。中方奉劝美方立即纠正错误，并“将视形势发展作进一步反应”。

针对拜登签署禁止新疆产品的法案，许多中国网民也建议官方利用美国对中国产品比如稀土的依赖，反制这一法案。

“牛弹琴”昨天发文称，前天成立的中国稀土集团，出口部门可在新疆注册，对美出口的稀土产品，统统都打上新疆标签。前一段时间，美国科研用的实验猴紧缺，中国的实验猴出口基地也可设在新疆，美国想进口也只能从新疆进口。对中国企业来说，改个地点，供应链里添加点新疆元素，应该不难。

文章指出，美国抗疫最紧急的时候，中国加班加点生产口罩、防护服、呼吸机，源源不断输送到美国。“现在美国来这么一出，要剔除掉所有与新疆相关的产品，那我们很多你们需要的产品，偏偏是新疆制造，或者就有新疆制造的一部分。”

北京有关学者指出，美国市场短期内对中国产品的依赖无法消除，如果中国真的给美国某些必须从中国进口的产品打上新疆标签，确实会给美国带来损失。但此举也将损害中国自身经济利益，官方和企业未必会轻易这么做。

面对涉疆产品禁令 美跨国公司陷两难

同时，美国新的涉疆产品禁令不仅会影响中国产品对美出口，也将让在华有重大利益的美国跨国公司陷入两难选择：若不执行禁令，可能遭到美国政府处罚；若严格执行禁令，又可能招来中国报复。

美国英特尔公司最近就陷入这种两难。本月21日，英特尔在官网上致信广大供应商，要求确保其供应链“不使用任何来自新疆地区的劳工、采购产品或服务”，引发中国舆论的口诛笔伐。23日，英特尔中国在微博上发表声明“深表歉意”，强调其“信中关于新疆的段落只出于表述合规合法的初衷，并非它意或表达立场”。

中国主流官媒《人民日报》昨天发表文章，警告英特尔和其他外企须明辨是非，如果罔顾事实、自毁形象，必将对其后续发展产生不利影响。

文章说，总体上看，外企对抵制新疆产品和服务的要求，多持消极态度，这说明对中国抱持偏见的西方企业和个人仍属于极少数。欢迎西方各界人士来新疆走一走、转一转。新疆的产品质量优良，个别企业如果选择不用，那是他们的损失。