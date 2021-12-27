分析：或负责推动经济发展 广东省长马兴瑞升任新疆党委书记

位于西北部的新疆对中国有重要战略意义，近两年来更因人权课题成为国际关注焦点。没有省委书记任职经历的马兴瑞，此次直接晋升新疆党委书记，被视为决策层对他的破格重用，也令他的仕途备受看好。

中共省级党代会上半场结束之际，出现首个锁定中央政治局席位的新面孔——北上出任新疆“一把手”的广东省长马兴瑞。有分析认为，马兴瑞此次获越级提拔，可能肩负着推动新疆经济发展、柔化前任铁腕路线的责任，但不代表中共治疆政策将有大转向。

中国官媒新华社前天（12月25日）报道，中共中央日前决定陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用，他的职位将由马兴瑞接替。现任中共广东省委副书记、深圳市委书记王伟中，则接替马兴瑞任省政府党组书记。

距中共二十大还有不到一年，各地党委换届正紧锣密鼓地展开。截至目前，31个省区市中已有14个完成党委换届，其余17个将在明年上半年换届。根据惯例，北京、上海、天津和重庆四个直辖市一把手，以及广东和新疆党委书记，都将跻身由25人组成的中共最高决策机构——中央政治局。

位于西北部的新疆对中国有重要战略意义，近两年来更因人权课题成为国际关注焦点。没有省委书记任职经历的马兴瑞，此次直接晋升新疆党委书记，被视为决策层对他的破格重用，也令他的仕途备受看好。

今年62岁的马兴瑞祖籍山东郓城，是当前省级党委一把手中为数不多的“50后”，也是一名军工系技术型官员，曾长期在工程技术领域工作，有“航天少帅”之称。他拥有哈尔滨工业大学博士学位，曾是哈工大最年轻的博士生导师。

步入政坛前，马兴瑞曾任哈工大副校长、中国空间技术研究院（五院）副院长、中国航天科技集团总经理，并在2007年当选为国际宇航科学院院士。

中共十八大之后，马兴瑞仕途加速发展。他在2013年3月出任工业和信息化部副部长、国家航天局局长等职，同年11月“空降”广东，任广东省委副书记、省政法委书记。2015年初，马兴瑞出任深圳市委书记，仅一年多后即升任广东省省长，打破广东官场由本土官员升任省长的惯例。他主政广东时，也担任新加坡—广东合作理事会粤方联合主席。

有分析认为，在马兴瑞的前任、陈全国的铁腕治疆模式下，新疆基本杜绝暴恐事件，但经济发展仍相对落后。曾主政广东这个经济大省的马兴瑞此时调任新疆，可能肩负着推动当地经济上一个台阶的任务。

学者：不代表中共治疆政策将出现大转向

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》访问时指出，马兴瑞进入政治局虽几无悬念，但从各省主政官员的年龄来看，62岁对新任省委书记已是“年龄天花板”，这使得他任满后的进一步晋升变得不确定。

陆曦研判，马兴瑞上任后或对陈全国此前的铁腕路线进行柔化回调，但并不代表中共治疆政策将出现大转向。“陈全国是在任期满后正常离任，高层对他的表现应该相当满意。他的下一步比马兴瑞更令人瞩目。”

刚卸任新疆党委书记的陈全国，是少数曾主政过西藏和新疆两大少数民族自治区的地方大员。有传言称，陈全国将返京担任中央农村工作领导小组副组长。

根据中共政治局委员“七上八下”（67岁留任、68岁退任）的惯例，明年67岁的陈全国，还有望留任政治局委员，甚至竞争政治局常委。他也可能接替71岁的全国人大常委会副委员长王晨，主持人大工作。

（记者是《联合早报》上海特派员）