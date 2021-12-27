民调：朱立伦信任度大跌 台下届总统大选赖清德支持度最高

一份“民众认为谁最适合担任下届总统”的民调显示，赖清德以30.6%领先，国民党籍新北市长侯友宜以22%居次，台北市长柯文哲14.1%居第三、朱立伦4.5%、民进党籍桃园市长郑文灿4.3%。

（台北综合讯）台湾四项公投结束后出炉的一份最新民调显示，副总统赖清德成为绿营2024年总统大选参选人最强棒，国民党主席朱立伦的信任度则大跌。

台湾在本月18日举行四项公民投票，国民党诉求的“四个同意”在公投中全数落败。公投结果和公投宣讲的表现均牵动蓝绿政治人物的人气，以及他们代表所属政党问鼎2024年总统宝座的支持度。

综合台湾中时新闻网、风传媒和东森新闻报道，《美丽岛电子报》本月展开“民众认为谁最适合担任下届总统”的民调显示，赖清德以30.6%领先，国民党籍新北市长侯友宜以22%居次，台北市长柯文哲14.1%居第三、朱立伦4.5%、民进党籍桃园市长郑文灿4.3%。

美丽岛电子报董事长吴子嘉说，赖清德和侯友谊在过去的民调差距一直维持在三个百分点左右，直到12月才扩大至大约八个百分点。

按台湾媒体人单厚之本月24日在政论节目《关键时刻》中的分析，对比此前10月所做的同一项民调，绿营赖清德的支持度上升了逾五个百分点，郑文灿的支持度跌约两个百分点；蓝营侯友宜的支持度下降约一个百分点，朱立伦则大降4.5个百分点。

这个最新民调是在公投于12月举行期间进行的。赖清德为民进党诉求的“四个不同意”进行巡讲拉票，也拉抬了自己的支持率。

据报道，赖清德在苗栗、新竹客家区两次宣讲全程用客语，展现努力学习客语的能力及诚意，让客家人很有感。除了苦练客语，赖清德在担任副总统后尝试加强外语，除了原已掌握的英文，他还尝试学日文。

吴子嘉认为，公投让赖清德获益，他相当于“吃掉”郑文灿跟朱立伦的支持度，但距离下次投票还有一段时间，一切都还有变数。

单厚之也认为，民调变化显示，赖清德是最大赢家。

朱立伦信任指数下跌13.7个百分点

在公投期间，同属绿营、主政桃园的郑文灿也卖力宣讲，被视为与赖清德之间的暗自较劲、一次变相的民进党内总统初选提前开跑。桃园市开出的公投票显示，国民党的诉求获更多当地选民支持，这不仅敲响民进党明年在桃园地方选举的警钟，也可能影响郑文灿参选的机会。

《美丽岛电子报》也在本月展开政治人物信任指数调查。侯友宜仍位居榜首，但近四个月来的指数从74.1下滑到70.7。

8月信任指数还有49.0的朱立伦，则在10月接任主席后就掉到42.3，在本月中旬举行的四项公投后更大跌至35.3，近四个月一共下滑13.7个百分点。

吴子嘉分析，国民党四项公投全数落败让朱立伦的信任指数下跌，相较于上一次民调下跌七个百分点，按这个趋势，朱立伦未来要选总统，“困难度非常高”。